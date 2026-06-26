 
Культура

«Коллекцию» картин XX – XXI веков планируют выставить художники «Псков-Арта»

0

Выставку, на которой будут собраны работы художников рубежа XX – XXI вв., планирует провести объединение «Псков-Арт». Планами в эфире ПЛН FM (102,6 FM) поделился наивный художник Олег Матюхин.

«В конце августа, начале сентября открывается персональная выставка Анатолия Васильевича Жбанова. А затем в октябре-начале ноября будет уже выставка "Малая форма". Там будут картины не более 25 сантиметров. Также на 2027 год уже планируется выставка на Пушкинской, 10, где наши художники представят свои работы конца XX и начала XXI века», – поделился Олег Матюхин.

По словам гостя студии, художники представят картины из своих запасников. Олег Матюхин подчеркнул, что у многих творцов хранятся тысячи картин.

«В 2027 году мы будем работать над проектом, который называется "Псковская коллекция". Дело в том, что у наших художников очень много картин. Хранить их негде. У некоторых тысячи картин, тысячи работ. Мастерских для этого не хватает. И "Коллекция" призвана эти картины собрать и как-то их представить. Над этим проектом будут работать квалифицированные специалисты. Мы надеемся, что удастся представить псковскую живопись второй половины XX – начала XXI веков. Мы ищем, как всегда, меценатов, сами понимаете, тут своими силами тяжело будет обойтись», – заключил художник.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026