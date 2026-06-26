«Коллекцию» картин XX – XXI веков планируют выставить художники «Псков-Арта»

Выставку, на которой будут собраны работы художников рубежа XX – XXI вв., планирует провести объединение «Псков-Арт». Планами в эфире ПЛН FM (102,6 FM) поделился наивный художник Олег Матюхин.

«В конце августа, начале сентября открывается персональная выставка Анатолия Васильевича Жбанова. А затем в октябре-начале ноября будет уже выставка "Малая форма". Там будут картины не более 25 сантиметров. Также на 2027 год уже планируется выставка на Пушкинской, 10, где наши художники представят свои работы конца XX и начала XXI века», – поделился Олег Матюхин.

По словам гостя студии, художники представят картины из своих запасников. Олег Матюхин подчеркнул, что у многих творцов хранятся тысячи картин.