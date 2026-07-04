В Изборске начинаются археологические работы для кадастрового учета памятников федерального значения

Археологические работы для исполнения поручения президента РФ «О кадастровом учёте памятников федерального значения до 2030 года» начались 4 июля в деревне Изборск, сообщили Псковской Ленте Новостей в Археологическом центре Псковской области.

Фото здесь и далее: Археологический центр Псковской области

Специалисты уточнят границы территории объектов археологического наследия на территории Изборска и его ближайшей округи. Главная задача специалистов — максимально точно определить реальные границы памятников археологии.

Для этого на территории объекта они закладывают шурфы — небольшие раскопы размерами от 1 до 2 квадратных метров.

По завершении работ специалисты рекультивируют все шурфы: засыплют их с восстановлением дернового покрова.