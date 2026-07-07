Графический автопортрет Зинаиды Серебряковой впервые представлен в Картинной галерее Пскова

Плановая замена графических работ прошла в Картинной галерее Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, дом 7). Зрители теперь могут увидеть работы, созданные крупнейшими мастерами Серебряного века. Среди работ — впервые выставленный «Автопортрет» Зинаиды Евгеньевны Серебряковой (1884-1967), созданный в 1910-е годы, сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

За свою жизнь художница создала немало автопортретов. Это был один из ее любимых жанров. «На работе из собрания Псковского музея изображена молодая миловидная женщина с карандашом в руке. Портрет нарисован уверенными легким линиями. Созданный "на одном дыхании" он дает утонченный и убедительный женский образ. Интересно, что на обратной стороне листа есть еще один незаконченный автопортрет художницы», — отмечают в музее.

Кроме этой работы, в теперь в галерее можно увидеть графический лист Александра Бенуа (1870-1960) «Пейзаж в Тюильри» (1923), на котором при помощи карандаша, акварели и белил художник изобразил парк дворцово-паркового комплекса в центре Парижа. Другой крупный мастер эпохи Серебряного века, Мстислав Добужинский (1875-1957), представлен работой «Улица в Неаполе» (1911).

В портретном жанре работала Ольга Делла-вос-Кардовская (1875-1952). Созданный ею «Портрет Екатерины Дмитриевны Кардовской» (1915) выполнен пастелью. Это портрет дочери художницы, которую она неоднократно рисовала.



К 1920-м годам относится работа художника Турбасова Кузьмича (1895-1986), уроженца Пскова, выходца из крестьянской среды. В витрине представлен эскиз агитплаката «Социалистическим соревнованием ускорим строительство социализма», в технике аппликации из цветной бумаги с использованием гуаши.