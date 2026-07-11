 
Культура

Фестиваль «Псковское Наследие» пройдёт 18 июля

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Фестиваль «Псковское Наследие» состоится 18 июля в Финском парке, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Афиша: Фестиваль «Псковское Наследие» / «ВКонтакте»

Горожане и гости города смогут познакомится с людьми, которые развивают культурное наследие региона: мастерами, ремесленниками, поэтами, музыкантами и художниками.

На площадках одновременно будут работать разные интерактивные зоны: ремесленная (мастера демонстрируют и продают изделия, проводят мастер-классы), концертная (чтецкие, вокальные, инструментальные, фольклорные, творческие, спортивные и хореографические номера), историческая, детская, «сытная» и другие.

Организаторы отмечают, что фестиваль пройдёт при любой погоде (за исключением экстремальных случаев вроде штормового предупреждения или сильного ливня).

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