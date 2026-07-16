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Голландские пасторали представлены на выставке во Дворе Постникова в Пскове

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В Псковском музее-заповеднике показали работы двух голландских художников на выставке «Листая земли, страны и века», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

В выставочном зале представлена работа Иоханнеса ван дер Бента «Пастбище» из довоенного собрания музея.

Ван дер Бент писал пейзажи и жанровые сценки. Обычно мастер изображал рыжую корову, пастушек, овец на итальянском пейзаже. На его картинах можно проследить четкость в соотношении фигур и пространства, анатомию животных в разных ракурсах, наполненный солнцем итальянский пейзаж. Его работы находятся в музеях Европы, а в России их только три: в Эрмитаже – «Пейзаж с коровницей и всадником», в Петергофе – «Пейзаж со стадом» в Псковском музее – «Пастбище».

Следующая картина – «Доение коровы» голландского художника-романиста и гравёра Карела Дюжардена. Полотно написано в XVII веке, на выставке в Пскове представлена копия, датируемая XIX веком.

Дюжарден работал в разных жанрах. Помимо пасторальных пейзажей, на которых он изображал для оживления животных, он также писал картины бытового жанра, исторические полотна и портреты. 

Значительны его рисунки и гравюры в технике офорта. Дюжардена считают одним из основателей «романистского» пасторального пейзажа и отмечается влияние на его творчество пейзажей Клода Лоррена и художников венецианского барокко.

Особенно известны его сцены из сельской жизни. Несмотря на увлечённость изображениями животных Дюжарден «не примкнул к анималистическому жанру». Соответственно своим романистским убеждениям он разработал собственный «тип итальянских пастушеских сцен».  

Работы художника представлены в Лувре, Эрмитаже, европейских музеях. 

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