«Двор Постникова» станет площадкой кинофестиваля «Западные ворота»

Музейный комплекс «Двор Постникова» станет площадкой VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Кинофестиваль «Западные ворота» — одно из крупнейших культурных событий лета, которое объединит зрителей, профессионалов киноиндустрии и гостей из разных городов и стран.

Гостей Псковского музея ждет неконкурсная программа короткометражных фильмов. Показы пройдут в два сеанса: 24 и 25 июля в 21:00. Вход свободный.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области и Министерства культуры Российской Федерации.