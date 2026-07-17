 
Культура

«Двор Постникова» станет площадкой кинофестиваля «Западные ворота»

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Музейный комплекс «Двор Постникова» станет площадкой VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Кинофестиваль «Западные ворота» — одно из крупнейших культурных событий лета, которое объединит зрителей, профессионалов киноиндустрии и гостей из разных городов и стран.

Гостей Псковского музея ждет неконкурсная программа короткометражных фильмов. Показы пройдут в два сеанса: 24 и 25 июля в 21:00. Вход свободный.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области и Министерства культуры Российской Федерации.

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