«Двор Постникова» станет площадкой кинофестиваля «Западные ворота»

Музейный комплекс «Двор Постникова» станет площадкой VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Кинофестиваль «Западные ворота» — одно из крупнейших культурных событий лета, которое объединит зрителей, профессионалов киноиндустрии и гостей из разных городов и стран.
Гостей Псковского музея ждет неконкурсная программа короткометражных фильмов. Показы пройдут в два сеанса: 24 и 25 июля в 21:00. Вход свободный.
Фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области и Министерства культуры Российской Федерации.