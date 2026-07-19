 
Культура

В Псковский театр драмы пришла новая актриса

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Рената Отрутько присоединилась к труппе Псковского драматического театра имени А.С.Пушкина. В этом году она окончила факультет искусств Санкт-Петербургского государственного университета, где обучалась в мастерской Ольги Белинской и Виктора Бугакова. Об этом сообщили в сообществе театра ВКонтакте. 

Фото: Псковский драматический театр/ сообщество ВКонтакте

Во время учёбы Рената участвовала в нескольких интересных проектах. Среди них — спектакли «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему» (представлен на фестивале Большого театра кукол «Фундамент»), «Аркаим» по документальной пьесе Ксении Адамович («Театр на Разночинной», Санкт-Петербург) и спектакль-променад Константина Учителя «Маршрут старухи», посвящённый творчеству Даниила Хармса и обэриутов.

Рената начнёт свою работу в Псковском театре драмы — она репетирует роль в спектакле «Свидетельские показания». Первый выход актрисы на сцену состоится 19 июля.

 

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