В Год единства народов России пермские доброхоты устроят в «Михайловском» этнокультурный праздник

На этнокультурный праздник «Мой пермский край» приглашают всех желающих Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и доброхотский отряд из пермской физико-математической школы № 9 имени А. С. Пушкина. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, акция проходит в рамках Года единства народов России.
Отряд из пермской школы №9 на празднике в честь Ольгиного дня в Тригорском в 2021 году. Фото из архива службы информации Пушкинского заповедника
Более того, даже на расстоянии, во время учебного года в школе не забывают «Михайловское», устраивая международные конкурсы рисунка на пушкинские темы.
Этнокультурный праздник «Мой пермский край» пермяки проведут в малом зале музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) уже завтра, 22 июля. Школьники и их наставники планируют познакомить жителей и гостей Святогорья с богатой культурой и традициями народов Пермского края, где живут русские, коми-пермяки, татары, башкиры, манси, удмурты. Ребята будут читать стихи, расскажут об уральском художнике Анатолии Тумбасове, проведут викторину, дегустацию традиционных народных блюд и благотворительную ярмарку.
Начнут праздник в 15.00. Вход на него — свободный.