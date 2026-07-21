В Год единства народов России пермские доброхоты устроят в «Михайловском» этнокультурный праздник

На этнокультурный праздник «Мой пермский край» приглашают всех желающих Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и доброхотский отряд из пермской физико-математической школы № 9 имени А. С. Пушкина. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, акция проходит в рамках Года единства народов России.

Отряд из пермской школы №9 на празднике в честь Ольгиного дня в Тригорском в 2021 году. Фото из архива службы информации Пушкинского заповедника

«Этот отряд — давний друг заповедника, ветеран движения пушкинских доброхотов, — рассказали в «Михайловском». — Волонтеры из этой школы приезжают в Святогорье более трети века — с 1993 года, причём это одно из самых активных добровольческих объединений. Его бойцы не только замечательно помогают музейщикам выполнять сезонные хозяйственные работы, но во всякую свою поездку устраивают какой-либо художественный перформанс для своих товарищей-волонтеров из других городов и для туристов. Они организуют выставки, ставят спектакли, дают оригинальные мастер-классы, всякий раз придумывая что-то новое. Так, например, в 2011 году именно пермяки, развивая тезис Чехова о том, что в человеке все должно быть прекрасно, провели мастер-класс по росписи садовых галош. Эти же неугомонные люди двумя годами позже организовали в доброхотском лагере мастер-класс по росписи заборов и подарили музейному Центру творческих программ полутораметровый деревянный забор, украшенный видами Михайловского», — напомнили в музее.

Более того, даже на расстоянии, во время учебного года в школе не забывают «Михайловское», устраивая международные конкурсы рисунка на пушкинские темы.

Этнокультурный праздник «Мой пермский край» пермяки проведут в малом зале музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) уже завтра, 22 июля. Школьники и их наставники планируют познакомить жителей и гостей Святогорья с богатой культурой и традициями народов Пермского края, где живут русские, коми-пермяки, татары, башкиры, манси, удмурты. Ребята будут читать стихи, расскажут об уральском художнике Анатолии Тумбасове, проведут викторину, дегустацию традиционных народных блюд и благотворительную ярмарку.

Начнут праздник в 15.00. Вход на него — свободный.