Самые известные и виртуозные шедевры Баха услышат псковичи 1 августа

Концерт органной музыки из цикла «Бах. Высший пилотаж» состоится в субботу, 1 августа, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: свящ. Сергей Альхименок

настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

На концерте выступит петербуржская органистка Мария Коронова, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и выпускница аспирантуры кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, победительница и лауреат многочисленных всероссийских и международных органных конкурсов, лауреат всероссийской премии «Органист года 2024» в номинации «Дебют».

«В трек-лист концерта вошли самые масштабные, известные и сложные циклы Иоганна Себастьяна Баха. Каждое произведение — это визитная карточка органной музыки. Её предстоящая программа характеризуется как великолепная, виртуозная антология свободных органных форм. Это монументальный марафон, охватывающий эволюцию баховского стиля — от юношеской пылкости до глубочайшей зрелости. Программа представляет все грани органного гения Баха, демонстрируя его мастерство в токкатах, прелюдиях и фугах. Программа состоит исключительно из крупных двухчастных или трёхчастных свободных циклов (прелюдии, токатты, фантазии с фугами). Здесь нет камерных хоральных прелюдий, что делает концерт монументальным и плотным по звучанию. Торжественная и монументальная Токката и фуга фа-мажор, BWV 540 соседствует с танцевально-игривой Прелюдией и фугой ре-мажор, BWV 532. Это позволяет слушателю прочувствовать как импровизационный, так и строго-полифонический гений композитора. Включает одни из самых технически изощрённых произведений, требующие от исполнителя абсолютного владения педальной техникой (например, виртуозное соло педали в Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564). В программе ярко выражены черты инструментального концерта (кантиленное Adagio из BWV 564, фактура Prelude из BWV 548). В программу входит знаменитый масштабный шедевр, известный своим строгим развитием темы — Прелюдия и фуга ми-минор «Клин» (BWV 548). Наличие Токкаты и фуги ре-минор, BWV 565 гарантирует глубокий эмоциональный отклик у широкой аудитории, делая эту серьёзную академическую программу узнаваемой и доступной. Эти сочинения демонстрируют так называемый «органный симфонизм» Баха. Инструмент используется на пределе своих динамических и красочных возможностей. Программа требует от органиста высочайшего исполнительского мастерства, колоссальной выносливости и безупречной техники педальной (ножной) клавиатуры», - поделились организаторы.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: Псков, ул. Плехановский Посад, 64.