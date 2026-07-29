Просветительский интенсив «Пиши. Читай. Говори.» собрал в Печорах юных писателей со всей страны

В Псковской области завершился интенсив «Пиши. Читай. Говори.» для финалистов первого этапа всероссийского проекта «Первые строки», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Движения первых».
Фото: «Движение первых»
Интенсив проходил в городе Печоры на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печёрского монастыря и объединил порядка 75 юных авторов со всей России, наставников и экспертов. Участники погрузились в просветительскую программу по направлениям литературного творчества, общались с художниками, актёрами и редакторами, посещали экскурсии. По итогам мероприятия ребята улучшили свои произведения, чтобы попасть во всероссийский сборник «Первые строки» в 2026 году.
Всероссийский проект «Первые строки» — флагманский проект «Движения первых», направленный на развитие талантов и поддержку молодёжи. Интенсив в Печорах стал ключевым этапом на пути финалистов к публикации в печатном сборнике «Первые строки» в 2026 году.
Просветительская программа для участников распределялась по номинациям проекта: жанровая проза, поэзия, фанфикшн, сценаристика и драматургия, иллюстрация, сказка. Ребята погрузились в культурные тренды, узнали о важности и пользе чтения, а также нашли вдохновение для доработки своих произведений. Так, свои рекомендации юным авторам дал художник, иллюстратор и автор проекта «Словографика» Пётр Скляр, редактор сериалов киностудии «Союзмультфильм» Екатерина Карасёва, актриса театра и кино, чревовещатель Берта Пяттоева.
Программу дополнили выступления автора, библиотекаря, руководителя регионального отделения Совета молодых литераторов при Союзе писателей России, наставника участников Ольги Космаковой, писателя, переводчика, журналиста, члена Союза писателей России, Союза детских и юношеских писателей Виолетты Мининой.
Помимо этого, во время интенсива ребята посетили выступление Военного оркестра 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады спецназа под руководством дирижёра Ивана Галковского. Музыканты поздравили финалистов всероссийского проекта «Первые строки» с выходом в финал конкурса. Выступление оркестра было организовано при поддержке Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова» — коллективным участником «Движения первых».
Юные литераторы познакомились с Псково-Печерским монастырём и его рукописной традицией, а также посетили один из древнейших городов – Изборск. Помимо прочего, во время интенсива состоялись «Игры первых».