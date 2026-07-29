Просветительский интенсив «Пиши. Читай. Говори.» собрал в Печорах юных писателей со всей страны

В Псковской области завершился интенсив «Пиши. Читай. Говори.» для финалистов первого этапа всероссийского проекта «Первые строки», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Движения первых».

Фото: «Движение первых»

Интенсив проходил в городе Печоры на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печёрского монастыря и объединил порядка 75 юных авторов со всей России, наставников и экспертов. Участники погрузились в просветительскую программу по направлениям литературного творчества, общались с художниками, актёрами и редакторами, посещали экскурсии. По итогам мероприятия ребята улучшили свои произведения, чтобы попасть во всероссийский сборник «Первые строки» в 2026 году.

Всероссийский проект «Первые строки» — флагманский проект «Движения первых», направленный на развитие талантов и поддержку молодёжи. Интенсив в Печорах стал ключевым этапом на пути финалистов к публикации в печатном сборнике «Первые строки» в 2026 году.

«Каждый участник, приехавший на просветительский интенсив в рамках проекта «Первые строки», осознал, что его слово имеет значение. В Печорах, рядом с монастырём, который хранит память и мудрость многих поколений, дети учатся не просто грамотно и интересно писать, но и вкладывать в слова особый смысл. Это приобретает особую значимость в Год единства народов России, ведь многогранный русский язык – наше национальное богатство и основа идентичности. Уверен, ребята нашли вдохновение, прониклись родной культурой и смогли качественно подготовиться ко второму этапу конкурса», – сказал заместитель председателя правления «Движения первых» Валерий Моргуновский.

Просветительская программа для участников распределялась по номинациям проекта: жанровая проза, поэзия, фанфикшн, сценаристика и драматургия, иллюстрация, сказка. Ребята погрузились в культурные тренды, узнали о важности и пользе чтения, а также нашли вдохновение для доработки своих произведений. Так, свои рекомендации юным авторам дал художник, иллюстратор и автор проекта «Словографика» Пётр Скляр, редактор сериалов киностудии «Союзмультфильм» Екатерина Карасёва, актриса театра и кино, чревовещатель Берта Пяттоева.

«Мы горды тем, что это мероприятие проходит на нашей гостеприимной древней земле. Надеюсь, что вы получили колоссальное удовольствие не только от её посещения, но и от общения друг с другом. Хочу вам пожелать, чтобы время, которое вы здесь провели, было наполнено не только эмоциями и впечатлениями. Пусть идеи и мысли, полученные здесь, переродятся в новой стихии, например, в рассказе. Благодаря этому быть такими же первыми станет намного проще», — отметил заместитель министра образования Псковской области, и. о. министра образования Сергей Николаев.

Программу дополнили выступления автора, библиотекаря, руководителя регионального отделения Совета молодых литераторов при Союзе писателей России, наставника участников Ольги Космаковой, писателя, переводчика, журналиста, члена Союза писателей России, Союза детских и юношеских писателей Виолетты Мининой.

«Я приехала на интенсив с циклом стихотворений о героизме в обычной жизни. Однако, слушая наставников, я поняла, что не хочу дорабатывать эту работу, планирую написать новую. Теперь я пишу про героизм уже не через историю одного человека, а шире, в частности, про то, каким он бывает в жизни каждого из нас. Без литературы я уже не представляю свою жизнь и мечтаю однажды выпустить собственную детскую книгу, в которой буду рассуждать с читателями о важных вещах. «Первые строки» подарили мне веру в себя и показали, что словом можно вдохновлять и заставлять сопереживать. А ещё здесь я встретила настоящих единомышленников», — поделилась участница интенсива из Нижегородской области Александра Ермолаева.

Помимо этого, во время интенсива ребята посетили выступление Военного оркестра 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады спецназа под руководством дирижёра Ивана Галковского. Музыканты поздравили финалистов всероссийского проекта «Первые строки» с выходом в финал конкурса. Выступление оркестра было организовано при поддержке Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова» — коллективным участником «Движения первых».

Юные литераторы познакомились с Псково-Печерским монастырём и его рукописной традицией, а также посетили один из древнейших городов – Изборск. Помимо прочего, во время интенсива состоялись «Игры первых».