Опубликована афиша мероприятий библиотек Пскова на август

Афишу мероприятий на август Псковской Ленте Новостей в предоставили в Централизованной библиотечной системе города Пскова.
Афиша: Библиотеки города Пскова / «ВКонтакте»
Экскурсии, прогулки, путешествия
1, 15, 29 августа
13:00 - Экскурсия «Псков — город воин, город-герой»
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва. Площадь Ленина, 3. Телефон: 8 (8112) 33-11-23
10–16 августа
12:00–17:00 - Палеонтологические бродилки «Искатели древностей»
Библиотека — Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева. Улица Юбилейная, 87а. Телефон: 8 (8112) 57-16-15
20 августа
16:00 - Виртуальное путешествие «Сказочное путешествие по югу России»
Библиотека «Диалог». Улица Поселочная, 15. Телефон: 8 (8112) 73-21-38
22 августа
18:00 - Экскурсия «Псковский край»
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва. Площадь Ленина, 3. Телефон: 8 (8112) 33-11-23
24–27 августа
12:00–17:00 - Виртуальное путешествие в музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
Библиотека — Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева. Улица Юбилейная, 87а. Телефон: 8 (8112) 57-16-15
26 августа
14:30 - Библиотур: музей «Россия в Великой войне» в Государевой ратной палате в городе Пушкин
Детская библиотека «ЛиК». Октябрьский проспект, дом 21. Телефон: 8 (8112) 73-82-82
Знай свой край
(историко-краеведческие, просветительские мероприятия для взрослых и детей)
8 августа
12:00 - «Из чего крепость строили?», Просветительская программа
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва. Площадь Ленина, 3. Телефон: 8 (8112) 33-11-23
14 августа
17:00 - Познавательная лекция «Очень древний Псков: взгляд на город через палеопризму»
Центральная городская библиотека им. Ю. Н. Тынянова. Улица Конная, 6. Телефон: 8 (8112) 56-16-73
19 августа
14:30 - «Воздушные асы псковского неба» — час историко-краеведческих знаний
Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич. Улица Карбышева, 4. Телефон: 8 (8112) 62-57-18
18:00 - Лекция «Фердинанд Врангель и братья Лаптевы: псковичи-исследователи Севера»
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва. Площадь Ленина, 3. Телефон: 8 (8112) 33-11-23
25 августа
18:00 - Лекция «Господин Псков на политической карте Европы: Новгород и Псков»
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва. Площадь Ленина, 3. Телефон: 8 (8112) 33-11-23
Кино, концерты, творческие встречи, презентации
2 августа
14:00 - Поэтический фестиваль «Словенское поле»
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва. Площадь Ленина, 3. Телефон: 8 (8112) 33-11-23
15 августа
15:00 - Встреча с писателем Андреем Шишовым «Гость из настоящего»
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва. Площадь Ленина, 3. Телефон: 8 (8112) 33-11-23
26 августа
12:00 - Встреча с писателем Дмитрием Сиротиным «Рассказ помогает жить и дает надежду»
Детская экологическая библиотека «Радуга». Улица Новоселов, 11. Телефон: 8 (8112) 53-68-63
17:00 - Кинопросмотр «Шинель»
Центральная городская библиотека им. Ю. Н. Тынянова. Улица Конная, 6. Телефон: 8 (8112) 56-16-73
28 августа
15:00 - Творческий вечер Татьяны Рыжовой «По лестнице жизни»
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва. Площадь Ленина, 3. Телефон: 8 (8112) 33-11-23
29 августа
15:00 - Презентация книги «Исторические кладбища Пскова»
Центральная городская библиотека им. Ю. Н. Тынянова. Улица Конная, 6. Телефон: 8 (8112) 56-16-73
Мастер-классы, уроки доброты для детей
2–9 августа
14:00 - Благотворительная акция «У животных есть друзья – это ты, и это я!»
Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». Улица Н. Васильева, 83а. Телефон: 8 (8112) 73-40-82
5 августа
14:00 - Мастер-класс «Кошки, котики, коты» 6+
Библиотека «Диалог». Улица Поселочная, 15. Телефон: 8 (8112) 73-21-38
13 августа
11:00 - Урок доброты «Протяни руку братьям нашим меньшим»
Детская экологическая библиотека «Радуга». Улица Новоселов, 11. Телефон: 8 (8112) 53-68-63
13:00 - Фестиваль детских поделок «Мастерская чудес»
Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». Улица Н. Васильева, 83а. Телефон: 8 (8112) 73-40-82
19 августа
13:00 - Мастер-класс «Медвежьи няньки»
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева. Улица Труда, 20. Телефон: 8 (8112) 72-43-23
14:00 - Мастер-класс «Яблочко румяное» 6+
Библиотека «Диалог». Улица Поселочная, 15. Телефон: 8 (8112) 73-21-38