Опубликована афиша мероприятий библиотек Пскова на август

Афишу мероприятий на август Псковской Ленте Новостей в предоставили в Централизованной библиотечной системе города Пскова.

Афиша: Библиотеки города Пскова / «ВКонтакте»

Экскурсии, прогулки, путешествия

1, 15, 29 августа

13:00 - Экскурсия «Псков — город воин, город-герой»

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва. Площадь Ленина, 3. Телефон: 8 (8112) 33-11-23

10–16 августа

12:00–17:00 - Палеонтологические бродилки «Искатели древностей»

Библиотека — Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева. Улица Юбилейная, 87а. Телефон: 8 (8112) 57-16-15

20 августа

16:00 - Виртуальное путешествие «Сказочное путешествие по югу России»

Библиотека «Диалог». Улица Поселочная, 15. Телефон: 8 (8112) 73-21-38

22 августа

18:00 - Экскурсия «Псковский край»

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва. Площадь Ленина, 3. Телефон: 8 (8112) 33-11-23

24–27 августа

12:00–17:00 - Виртуальное путешествие в музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

Библиотека — Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева. Улица Юбилейная, 87а. Телефон: 8 (8112) 57-16-15

26 августа

14:30 - Библиотур: музей «Россия в Великой войне» в Государевой ратной палате в городе Пушкин

Детская библиотека «ЛиК». Октябрьский проспект, дом 21. Телефон: 8 (8112) 73-82-82

Знай свой край

(историко-краеведческие, просветительские мероприятия для взрослых и детей)

8 августа

12:00 - «Из чего крепость строили?», Просветительская программа

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва. Площадь Ленина, 3. Телефон: 8 (8112) 33-11-23

14 августа

17:00 - Познавательная лекция «Очень древний Псков: взгляд на город через палеопризму»

Центральная городская библиотека им. Ю. Н. Тынянова. Улица Конная, 6. Телефон: 8 (8112) 56-16-73

19 августа

14:30 - «Воздушные асы псковского неба» — час историко-краеведческих знаний

Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич. Улица Карбышева, 4. Телефон: 8 (8112) 62-57-18

18:00 - Лекция «Фердинанд Врангель и братья Лаптевы: псковичи-исследователи Севера»

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва. Площадь Ленина, 3. Телефон: 8 (8112) 33-11-23

25 августа

18:00 - Лекция «Господин Псков на политической карте Европы: Новгород и Псков»

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва. Площадь Ленина, 3. Телефон: 8 (8112) 33-11-23

Кино, концерты, творческие встречи, презентации

2 августа

14:00 - Поэтический фестиваль «Словенское поле»

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва. Площадь Ленина, 3. Телефон: 8 (8112) 33-11-23

15 августа

15:00 - Встреча с писателем Андреем Шишовым «Гость из настоящего»

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва. Площадь Ленина, 3. Телефон: 8 (8112) 33-11-23

26 августа

12:00 - Встреча с писателем Дмитрием Сиротиным «Рассказ помогает жить и дает надежду»

Детская экологическая библиотека «Радуга». Улица Новоселов, 11. Телефон: 8 (8112) 53-68-63

17:00 - Кинопросмотр «Шинель»

Центральная городская библиотека им. Ю. Н. Тынянова. Улица Конная, 6. Телефон: 8 (8112) 56-16-73

28 августа

15:00 - Творческий вечер Татьяны Рыжовой «По лестнице жизни»

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва. Площадь Ленина, 3. Телефон: 8 (8112) 33-11-23

29 августа

15:00 - Презентация книги «Исторические кладбища Пскова»

Центральная городская библиотека им. Ю. Н. Тынянова. Улица Конная, 6. Телефон: 8 (8112) 56-16-73

Мастер-классы, уроки доброты для детей

2–9 августа

14:00 - Благотворительная акция «У животных есть друзья – это ты, и это я!»

Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». Улица Н. Васильева, 83а. Телефон: 8 (8112) 73-40-82

5 августа

14:00 - Мастер-класс «Кошки, котики, коты» 6+

Библиотека «Диалог». Улица Поселочная, 15. Телефон: 8 (8112) 73-21-38

13 августа

11:00 - Урок доброты «Протяни руку братьям нашим меньшим»

Детская экологическая библиотека «Радуга». Улица Новоселов, 11. Телефон: 8 (8112) 53-68-63

13:00 - Фестиваль детских поделок «Мастерская чудес»

Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». Улица Н. Васильева, 83а. Телефон: 8 (8112) 73-40-82

19 августа

13:00 - Мастер-класс «Медвежьи няньки»

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева. Улица Труда, 20. Телефон: 8 (8112) 72-43-23

14:00 - Мастер-класс «Яблочко румяное» 6+

Библиотека «Диалог». Улица Поселочная, 15. Телефон: 8 (8112) 73-21-38