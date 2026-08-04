Старинные классические и цыганские романсы прозвучат в Пскове 8 августа

Концерт «Романс о романсах» состоится 8 августа в 16.00 в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.
Афиша: Псковская областная библиотека имени Валентина Курбатова
В исполнении лауреатов международных конкурсов - Людмилы Трушталевской (сопрано), Марины Мариненко (сопрано), Леонида Еремина (фортепиано), Валерии Дунюшкиной (фортепиано) прозвучат всеми любимые старинные классические и цыганские романсы конца XIX — начала XX века.
Для посещения нужно зарегистрироваться на сайте библиотеки.