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Старинные классические и цыганские романсы прозвучат в Пскове 8 августа

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Концерт «Романс о романсах» состоится 8 августа в 16.00 в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Афиша: Псковская областная библиотека имени Валентина Курбатова

В исполнении лауреатов международных конкурсов - Людмилы Трушталевской (сопрано), Марины Мариненко (сопрано), Леонида Еремина (фортепиано), Валерии Дунюшкиной (фортепиано) прозвучат всеми любимые старинные классические и цыганские романсы конца XIX — начала XX века.

«Романсы — это целые истории о любви и разлуке. В программе — жемчужины жанра, покорившие сердца слушателей более ста лет назад: от трепетных лирических мелодий до драматичных, почти театральных композиций», - рассказали в библиотеке.

Для посещения нужно зарегистрироваться на сайте библиотеки. 

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