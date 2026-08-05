Экскурсия по выставке «Невосстановленные памятники Пскова» состоится 9 августа

Сборная экскурсия по музею-квартире Ю.П. Спегальского и выставке «Невосстановленные памятники Пскова» состоится в воскресенье, 9 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В музее отметили, что в рамках выставки появился новый комплекс, посвященный утраченному памятнику церковного зодчества – колокольне с церковью Вознесения Господня Снетогорского монастыря.

«На экскурсии вы сможете увидеть редкие документы начала XVIII века Снетогорского монастыря из музейного фонда обители, восьмиконечный напрестольный крест 1603 года из Снетогорского монастыря, покрытый изящным сканым орнаментом, а также копия на холсте иконы XVII века "Вознесение" и другие предметы из коллекции Псковского музея-заповедника», - добавили в музее.





Напомним, выставка пройдет 9 августа в 12:00 в музее-квартире Ю.П. Спегальского на Октябрьском проспекте, 14, квартира 74.

Телефон для записи: +78112331169 (доб. 1).