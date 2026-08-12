Взглянуть на Святогорье глазами Леонида Гервица предлагают в новой видеоэкскурсии «Михайловского»

Серию видеоэкскурсий по действующим выставкам — недавно стартовавший интернет-проект Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» — сегодня, 12 августа, продолжает видеоэкскурсия по экспозиции «Святогорье в живописи и графике Леонида Гервица». Эта экспозиция была подготовлена к 80-летию художника. Размещена она в «Льняном амбаре» в мемориальной усадьбе поэта.

Фото здесь и далее: кадры из новой видеоэкскурсии, снятой Маргаритой Егоровой (музей-заповедник «Михайловское»)

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, ведёт виртуальную экскурсию хранитель музея-усадьбы «Михайловское», кандидат исторических наук Юлия Узенёва.

«Леонид Владимирович с юности был увлечён пушкинской темой, и свою дипломную работу он связал с поэтом и с Пушкиногорьем. Картина называется “Пушкин в Михайловском“», — рассказала Юлия Узенёва.

Хранитель напомнила, что по окончании ленинградского Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Российской академии художеств Леонид Гервиц более пятнадцати лет преподавал в своей Alma mater, а в 1978—1990 годах был одним из руководителей традиционной практики студентов-«репинцев» в Святогорье — практики, которую проводят в музее-заповеднике «Михайловское» ежегодно, уже почти 70 лет — с 1957 года. В настоящее время художник живет и работает в Нью-Йорке, является почетным зарубежным членом РАХ.

В экспозиции представлены работы Леонида Гервица не только из фондов музея, но и из собрания семьи Орловых, с которой художника связывала многолетняя сердечная дружба, отметила хранитель. В «Льняном амбаре» можно увидеть и жанровые картины с изображением Александра Пушкина в родовом имении, рабочем кабинете; и многочисленные, лирические пейзажи — виды мемориальных усадеб и их окрестностей, старинного купеческого села Велья; музейные интерьеры; портреты.

Новый интернет-проект Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» адресован, прежде всего, тем, кто хотел бы познакомиться с экспозицией, но не успевает посетить музей до завершения её работы. Для выставки «Святогорье в живописи и графике Леонида Гервица» это тем более актуально: она будет открыта для посетителей только до 23 августа. Видеоэкскурсия по этой экспозиции размещена в официальном сообществе музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте», которое на сегодняшний день насчитывает более 16 тысяч подписчиков.