Фестиваль «Соловьиная ночь» пройдет в Финском парке Пскова 23 августа

Двенадцатый международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» состоится 23 августа в Финском парке Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона. Мероприятие приурочено ко Дню образования Псковской области.
В 15:00 стартует шествие участников от Летнего сада по Октябрьскому проспекту до Финского парка. В 16:30 — открытие фестиваля и выступление оркестра волынщиков City Pipes (Москва).
На фестивале будут работать интерактивные площадки, торговые ряды с ремесленными изделиями, точки общественного питания.
В 18:00 гостей фестиваля ждут концертные программы с участием коллективов из Республики Карелия, Ленинградской и Псковской областей, а также Республики Беларусь.
Афиша: правительство Псковской области
Позднее состоится зажжение фестивального огня, после чего все участники пройдут с факелами в парк Строителей на фольклорную вечерку.