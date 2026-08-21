 
Культура

Фестиваль «Соловьиная ночь» пройдет в Финском парке Пскова 23 августа

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Двенадцатый международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» состоится 23 августа в Финском парке Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона. Мероприятие приурочено ко Дню образования Псковской области.

В 15:00 стартует шествие участников от Летнего сада по Октябрьскому проспекту до Финского парка. В 16:30 — открытие фестиваля и выступление оркестра волынщиков City Pipes (Москва). 

«Оркестр волынщиков City Pipes — один из ярчайших представителей кельтской музыкальной культуры в России. Вдохновленные ирландскими и шотландскими мотивами, музыканты пошли по собственному пути, доказав, что волынка — инструмент не только самобытный и мощный, но и универсальный. Вне зависимости от жанра, сыгранная на волынках и дополненная звучанием барабанов, музыка преображается», - отметили в правительстве Псковской области.

На фестивале будут работать интерактивные площадки, торговые ряды с ремесленными изделиями, точки общественного питания.

В 18:00 гостей фестиваля ждут концертные программы с участием коллективов из Республики Карелия, Ленинградской и Псковской областей, а также Республики Беларусь. 

Афиша: правительство Псковской области

Позднее состоится зажжение фестивального огня, после чего все участники пройдут с факелами в парк Строителей на фольклорную вечерку.

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