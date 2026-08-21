«Персональный плейлист» Натальи Юрченко услышат радиослушатели «ПЛН FM»

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы «Персональный плейлист». Это проект, в котором гости студии делятся с радиослушателями своими любимыми песнями и рассказывают, какая музыка им созвучна.

Сегодняшний гость студии – директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"», депутат Псковской городской Думы по округу №8 Наталья Юрченко, и у нее самый большой плейлист, который до этого видела у своих гостей ведущая программы Дина Дабришюте. В нем сплелись романтичные баллады и джаз, тяжелый рок и венгерские танцы, попса 80-х и рок-оперы.

Как у Натальи Юрченко с годами меняется восприятие песен, которые она проносит через всю жизнь? Как он относится к классической музыке? В чем феномен рок-оперы «Юнона и Авось» - почему она до сих пор не забыта? Должны ли современные дети смотреть советские фильмы? Могут ли какие-то особенности биографии музыкантов влиять на восприятие их творчества?

Об этом и не только – в 12.53. Видеотрансляцию из студии, как обычно, можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.