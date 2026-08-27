 
Культура

Музей приглашает псковичей на историческую игру «15/81»

0

В сентябре и октябре Псковский музей-заповедник приглашает организованные группы сыграть в историческую игру «15/81», посвященную героической обороне Пскова времен Ливонской войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

В 1581 году Псков выдержал шестимесячную осаду войсками польского короля Стефана Батория. Судьба Руси была решена у стен Покровской башни. 

 

В ходе игры гости узнают, как строилась Псковская крепость, сколько было башен и колец укреплений, кто защищал город и какими видами оружия обладали псковичи. Игрокам придется проявить смекалку, построить на карте башни, воинов и пушки в соответствии с историческими событиями и выиграть решающее сражение.

Предварительная запись по телефону: +78112331603.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026