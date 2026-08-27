Музей приглашает псковичей на историческую игру «15/81»

В сентябре и октябре Псковский музей-заповедник приглашает организованные группы сыграть в историческую игру «15/81», посвященную героической обороне Пскова времен Ливонской войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

В 1581 году Псков выдержал шестимесячную осаду войсками польского короля Стефана Батория. Судьба Руси была решена у стен Покровской башни.

В ходе игры гости узнают, как строилась Псковская крепость, сколько было башен и колец укреплений, кто защищал город и какими видами оружия обладали псковичи. Игрокам придется проявить смекалку, построить на карте башни, воинов и пушки в соответствии с историческими событиями и выиграть решающее сражение.

Предварительная запись по телефону: +78112331603.