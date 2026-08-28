Крохотные ангелы, глиняные снетки и городские монстры: чем живет псковский стрит-арт

Не так давно на заборе около Ольгинского моста закрасили граффити с цитатой Антона Чехова. Оно было создано четыре года назад известным уличным художником из Москвы, который скрывается под псевдонимом СидЪ. Нелегальные надписи и рисунки на стенах коммунальщики закрашивают в Пскове регулярно. Но, если одни из них совершенно не жаль, то другие можно назвать настоящими произведениями искусства. Где же проходит граница, которая отделяет качественную работу от того, что лишь засоряет городское пространство? Псковская Лента Новостей изучила, что можно встретить на улицах нашего города, какие художники за этим стоят и как выглядит псковский стрит-арт сегодня.

Фото: СидЪ

Стрит-арт (от англ. street art – уличное искусство) – это направление в современном искусстве, для которого характерен ярко выраженный урбанистический характер. Проще говоря, это творчество, которое существует не в галереях и музеях, а прямо в городской среде: на стенах зданий, в переходах, на асфальте, трансформаторных будках и других общественных поверхностях. Его главная задача – вовлечь зрителя в диалог, заставить задуматься, а не просто украсить пространство.

Московский художник СидЪ (Свободного Искусства Деятель) стал известен благодаря граффити с цитатами классических писателей и других знаменитых личностей. Его работы отсылают к старинной книжной графике - тексты написаны аккуратным, каллиграфическим шрифтом, а каждая надпись начинается с крупной буквицы. Псков стрит-артер посетил в 2022 году и принял участие в фестивале «Коридор», в рамках которого художники разрисовывали заборы рядом с приютом для животных «Лесопилка». Тогда СидЪ создал в нашем городе четыре граффити с цитатами Антона Чехова, Эдуарда Асадова и Генри Форда. За прошедшие годы три из них закрасили, осталось лишь одно – то, что рядом с приютом, со стихотворением Асадова.

Фото: СидЪ

Сам СидЪ признается, что, хотя занимается стрит-артом давно, все еще не может отнестись к исчезновению своих творений бесстрастно. «Несмотря на то, что нам всем известно, что работа неминуемо будет ликвидирована, до конца отнестись к этому равнодушно и хладнокровно не выходит. Иногда испытываю внутренний легкий испуг от того, что вместо рисунка пустая перекрашенная стена. Но, с другой стороны, это очередной вызов и намек», – поделился он.

Стоит отметить, что с точки зрения закона любые надписи и рисунки на стенах и заборах считаются нелегальными, если ранее их автор не получил разрешение от собственника. Им может быть как частное лицо, так и муниципальный орган власти. За несогласованный стрит-арт нарушителя могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности. Однако на практике это случается редко – из-за сложности поимки художников с поличным и низкого приоритета таких дел для полиции. На практике городские службы чаще предпочитают бороться не с самими авторами, а с результатами их труда.

И хотя коммунальщики закрашивают стрит-арт постоянно, некоторые нелегальные работы держатся в Пскове уже много лет, а в дополнение к ним регулярно появляются новые. Кто и зачем продолжает рисовать на городских стенах, несмотря на риск, что изображение закрасят? И где сами художники проводят границу между творчеством и вандализмом?

Ангелы вышли на улицы

Псков – город небольшой, потому и громко заявивших о себе уличных художников у нас не так много. Одним из самых ярких местных стрит-артеров за последние годы успела стать Эльмира Ярудова. До того как обратиться к уличному искусству, она стала известна в Пскове как иконописец. Художница вдохновляется народной примитивной иконой и наивным творчеством, поэтому ее работы заметно отличаются от привычного представления о религиозной живописи. Несколько лет назад Эльмира начала прятать крохотные иконы в разных уголках города, а затем публиковать в соцсетях подсказки, по которым подписчики могли их найти и забрать себе.

Позже она перенесла свое творчество непосредственно на городские стены и стала заниматься стрит-артом. Первые работы, как правило, были небольшими и тоже посвящены религиозной тематике. Эльмира развешивала по Пскову свои иконы, клеила стикеры со стилизованными ангелами. Кроме того, она стала делать маленькие керамические фигурки – тоже с ангелами – и клеить их на улицах. До нее таким «объемным» стрит-артом в Пскове массово никто не занимался, хотя в более крупных городах он встречается довольно часто. Так что здесь художница стала первопроходцем – а в последнее время у нее появились и свои последователи.

Фото: Елизавета Левадная, Эльмира Ярудова

Со временем Эльмира стала экспериментировать с новыми сюжетами и форматами. Она начала делать более крупные и заметные работы, а среди изображаемых персонажей появились не только ангелы и святые, но и забавные животные: коты, медведи, птицы и многие другие. Особенно часто в последнее время в ее творчестве появляются слоны. Большую часть изображений художница создает не прямо на улице, а дома, на кальке, которую затем клеит на стену. За несколько лет занятий стрит-артом Эльмира Ярудова успела стать самым заметным уличным художником Пскова – сейчас ее работы можно встретить практически в любом районе города.

Фото: эля ярудова. иконы / Telegram

От монстров до богинь

Однако стены Пскова знают и другие имена. Крайне яркий след в местном стрит-арте оставил Миха Мутабор. Свои работы он тоже рисовал на бумаге, хотя нередко обращался и к граффити. Их персонажами часто становились различные монстры: драконы, плотоядные растения, пугающие осьминоги. Были и более мирные сюжеты, некоторые из которых даже отсылали к псковской истории. Так, опору пешеходного моста в Финском парке долгое время дополняло граффити с Карлом и Альмой Гельдт в образах Адама и Евы – оно находилось буквально в паре метров от знаменитых Гельдтовых бань. Дважды Миха Мутабор делал работы, украшавшие вход в клуб «Тир». Все его творения были крайне запоминающимися, часто очень яркими в плане цветов – совершенно уникальный стиль, сильно выделяющийся на фоне остального местного стрит-арта.

Фото: Анна Тягунова

Еще одним заметным именем в псковском уличном искусстве стала художница, известная под псевдонимом Leti. Ее стикеры с нарисованными от руки ангелами впервые появились на стенах города весной 2022 года и тогда приглянулись очень многим – в соцсетях часто можно было встретить фотографии с ними. Помимо ангелов, художница нередко изображала Богородицу и голубей. Большая часть работ была небольшого формата – в основном Leti создавала наклейки и трафаретные рисунки. Хотя были и исключения: две крупные работы с индийскими богинями Кали и Дургой на улице Петровской.

Фото: Елизавета Левадная, Анна Тягунова

Со временем творчество Leti менялось. Она стала делать менее детализированные, более абстрактные стикеры, чаще прибегать к технике аппликации и реже рисовать. Одно оставалось неизменным – обращение к образу ангела и птицы. В некоторых работах их уже даже сложно отличить друг от друга – остался лишь абстрактный образ Божьего посланника.

Фото: Елизавета Левадная