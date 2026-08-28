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Названы самые популярные классики русской литературы в товарных знаках

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ВТБ и «Онлайн Патент» в преддверии Московской международной книжной ярмарки рассказали, как русская классика используется в товарных знаках. Самым популярным классиком у российского бизнеса стал Александр Пушкин — его имя чаще других встречается в зарегистрированных товарных знаках, а на роман «Евгений Онегин» приходится вдвое больше регистраций, чем на имя самого писателя.

Всего в выборке из десяти писателей и их самых известных произведений аналитики насчитали более 230 товарных знаков: часть из них уже утратила правовую охрану, но большинство остаются действующими. На имя Пушкина приходится 22 товарных знака — в основном они связаны с образованием, обучением и развлечениями, а также с продуктами питания: кофе, чаем, хлебобулочными и кондитерскими изделиями. На втором месте — Антон Чехов с 20 знаками, главной сферой применения его имени оказался алкоголь. Замыкает тройку Фёдор Достоевский с 15 знаками — его фамилию часто выбирают для названий гостиниц и ресторанов.

Среди произведений безоговорочно лидирует «Евгений Онегин»: 46 товарных знаков, основная часть которых приходится на алкоголь и безалкогольные напитки. На втором месте — «Вишнёвый сад» с 21 регистрацией: название используют в рекламе и продвижении, для продуктов питания, а также в сфере технологических и научных услуг. Третье место делят «Пиковая дама» и «Гроза» — по 15 знаков, за ними следуют «Обломов» (12) и «Ревизор» (9). А вот некоторые хрестоматийные произведения — «Преступление и наказание», «Мёртвые души», «Горе от ума», «Шинель», «Капитанская дочка» — в выборке товарных знаков не встретились.

Больше всего знаков с именами Пушкина и Чехова зарегистрировано в Москве, у Достоевского лидерство делят Москва и Санкт-Петербург. В регионах регистрации нередко совпадают с местами, связанными с биографией писателя: имя Ивана Тургенева часто встречается в Орловской области, где расположено его родовое имение Спасское-Лутовиново, Михаила Лермонтова — в Ставропольском крае, где прошли его военная служба и последние годы жизни, а Льва Толстого — в Тульской области, где находится Ясная Поляна.

«Классика — часть культурного кода россиян: это язык, который аудитория понимает и которому доверяет. Именно поэтому бизнес часто обращается к именам и сюжетам русской литературы при выборе названия бренда. Но, как и с любым товарным знаком, их использование требует юридически грамотного подхода — начиная со своевременной регистрации», — комментирует руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин. 
«Имена классических авторов и названия их произведений создают сильные ассоциации, когда становятся частью бренда, поэтому многие компании стремятся зарегистрировать товарные знаки на их основе. Стоит отметить, что такая регистрация существенно осложнена и требует получения согласия наследников автора. Тем не менее, это не становится препятствием для роста числа литературных товарных знаков», — поясняет генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.
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