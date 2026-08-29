«Ночь кино» соберет любителей отечественных фильмов на трех площадках в Пскове

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет на нескольких площадках в Пскове сегодня, 29 августа. Бесплатные показы отечественных фильмов состоятся в Псковском музее-заповеднике, в библиотеке имени В. А. Каверина и в библиотеке имени В. Я. Курбатова. Подробнее узнала Псковская Лента Новостей.

Яркий праздник отечественного кинематографа пройдет при поддержке Министерства культуры России уже в 11-й раз и по традиции будет приурочен ко Дню российского кино. Акция, организованная РОСКИНО и Фондом кино, состоится в последнюю субботу лета — 29 августа.

В этом году «Ночь кино» охватит более пяти тысяч площадок по всей России и пройдет более чем в 60 странах. Зрители смогут бесплатно посмотреть на большом экране российские фильмы. В программу вошли историческая драма «Ангелы Ладоги», семейные фильмы «Буратино» и «Чебурашка 2», а также военная картина «Малыш». Во многих городах, помимо кинопоказов, состоятся концерты, выставки, викторины и мастер-классы.

В Пскове к акции присоединятся сразу несколько культурных площадок.

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова на улице Профсоюзной, 2 в 13:00 состоится показ военной драмы «Малыш» (16+). Также для посетителей подготовлена книжная выставка «Кино, которое мы любим», посвященная отечественному кинематографу.

В Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина на Октябрьском проспекте, 7А в 15:00 начнется показ нового фильма «Буратино» (6+). На мероприятии ожидают семьи с детьми. Площадка рассчитана на 50 зрителей.

«У нас в библиотеке Каверина будет показ нового фильма «Буратино». Возрастная аудитория — 6+. На показе ожидаем увидеть семьи — детей с родителями. Мы готовы принять до 50 человек, поэтому всех ждем на показ», — рассказала исполняющая обязанности директора Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина Полина Бабенышева.

Еще два фильма покажут в кинозале музейного комплекса «Двор Постникова» на улице Олега Кошевого, 2.

В 16:00 начнется семейный фильм «Буратино» (6+) режиссера Игоря Волошина. Картина представляет современную интерпретацию известной сказки. По сюжету благодаря волшебному ключику у одинокого папы Карло появляется сын — ожившая деревянная кукла Буратино. Герою предстоит понять, чем он отличается от других, и найти свой путь.

В 21:00 состоится показ военной драмы «Малыш» (16+) режиссера Александра Симонова. Главный герой картины мечтает о музыкальной карьере, однако отправляется на фронт добровольцем, чтобы спасти свою мать из Мариуполя.

Псковский музей-заповедник участвует в «Ночи кино» уже не первый год. В 2026 году площадкой для показов станет кинозал музейного комплекса «Двор Постникова», созданный в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

«Безусловно, федеральный Псковский музей-заповедник не может не принять участие в такой акции. Мы уже не первый год приглашаем гостей на наши площадки, чтобы как можно более широкий круг зрителей нашел увлекательное, подходящее по вкусовым предпочтениям и отзывающееся внутри современное отечественное кино», — отметила заведующая сектором по связям с общественностью и СМИ Псковского музея-заповедника Евгения Михайлова.

По ее словам, программа вечера рассчитана на разные поколения. «Буратино» подойдет семьям с младшими школьниками, а «Малыш» — старшеклассникам. При этом в музее будут рады всем зрителям, которым интересны предложенные фильмы.

«Программа вечера выстроена так, чтобы объединить разные поколения зрителей. Фильм «Буратино» будет интересен семьям с младшими школьниками, а «Малыш» хорошо подойдет для старшеклассников. Но мы будем рады видеть всех, кому интересны предложенные фильмы», — добавила Евгения Михайлова.

«Ночь кино» — это возможность посмотреть российские фильмы на большом экране и одновременно открыть для себя новые культурные площадки города. А если выбраться на показ всей семьей, вечер может стать хорошим поводом провести время вместе и обсудить фильм уже после сеанса.

Мария Колон