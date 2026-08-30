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Презентация итогов студенческой экспедиции состоится в Куньинском округе 1 сентября

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Презентация итогов студенческой экспедиции «Родина Мусоргского: путешествие к истокам творчества» состоится в Мемориальном музее-усадьбе Модеста Мусоргского (Куньинский муниципальный округ, деревня Наумово, улица Музейная, дом 5) 1 сентября в 12:00. Как сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника, в рамках презентации участники расскажут о результатах экспедиции и представят театрализованное чтение созданных ими сценариев.

Афиша: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Экспедиция объединила молодых музыкантов, музыковедов, филологов, историков, актеров, режиссеров и специалистов в области медиакоммуникаций со всей России. В течение нескольких дней участники познакомятся с местами Псковской и Тверской областей, связанными с жизнью и творчеством Модеста Мусоргского, изучат исторические и музейные материалы и разработают сценарии, посвященные родине композитора.

В 13:00 состоится концерт, в котором примут участие вокалисты Алина Алмаева (сопрано, Москва) и Ирина Блазнова (сопрано, Магнитогорск), пианисты Екатерина Липецкая и Анна Никольская (Саратов), Софья Игнатенко (Москва). Ведущие концерта – Иван Левашев (Москва) и Софья Жигунова (Санкт-Петербург).

В программе прозвучат произведения Модеста Мусоргского, Александра Алябьева, Сергея Рахманинова, Антона Рубинштейна, Клода Дебюсси и Александра Скрябина.

Проект реализуют АНО «Ключ к наследию» и АНО «Передвижная культурная лаборатория» в рамках профессионального конкурса Высшей школы экономики «Открываем Россию заново» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и Псковского музея-заповедника.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +78114931140.

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