Исполнилось 85 лет со дня рождения Сергея Довлатова

85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова исполнилось 3 сентября. С его именем тесно связана Псковская земля: в 1970-е годы Довлатов работал экскурсоводом в Пушкиногорском экскурсионном бюро, откуда водил экскурсии, в том числе, по территории Пушкинского заповедника. Впечатления от жизни и работы в Пушкинских Горах позднее легли в основу его повести «Заповедник».

Портрет Довлатова работы Николая Предеина из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе. В Пушкинские Горы он приехал в 1970-е годы и устроился сезонным сотрудником Пушкиногорского экскурсионного бюро. В рамках этой работы писатель проводил экскурсии, в том числе, в Пушкинском заповеднике. Полученный здесь опыт впоследствии преобразовался в литературный сюжет «Заповедника», говорится на сайте писателя.

В повести Довлатов создал узнаваемый образ Пушкинских Гор, однако отношения писателя с «Михайловским» были неоднозначными. Реальные события, люди и места в его произведении получили художественное переосмысление, поэтому литературный «Заповедник» не стоит воспринимать как точную хронику жизни музея. При этом в самом Пушкинском заповеднике сохранились положительные отзывы о работе Довлатова-экскурсовода: коллеги отмечали его хорошую речь и знание материала. Со временем история взаимоотношений писателя с Пушкинскими Горами стала частью культурной истории «Михайловского».

Особое место в истории Довлатова на Псковской земле занимает дом в деревне Березино. Именно он связан с периодом работы писателя в Пушкинских Горах и позднее стал домом-музеем Довлатова. Живописное здание и сегодня привлекает внимание художников: его часто пишут студенты-художники, приезжающие на практику в «Михайловское».

Оксана Грязнова. Дом Довлатова (2011). Из собрания музея- заповедника «Михайловское»

Память о писателе сохраняется и благодаря культурным мероприятиям. Ежегодно с 2014 года проходит литературно-театральный фестиваль «Дом Довлатова в Пушкинских Горах». В 2026 году он состоялся с 9 по 12 июля на территории дома-музея писателя. В его программу вошли спектакли, творческие встречи, экскурсии по усадьбам Пушкинского заповедника, вернисажи и концерты. Также зрителям представили сайт-специфик спектакль, во время которого участники следовали по довлатовским местам, слушая в наушниках голоса героев и их истории.

Связь Довлатова с Пушкинскими Горами стала основой и для других проектов. В Псковской области ранее проходил фестиваль Сергея Довлатова «Заповедник», объединявший литературные чтения, выставки, кинопоказы, творческие встречи и поездки в Пушкинские Горы.