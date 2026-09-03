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Экскурсию «Аллеями старого города» предлагают посетить псковичам

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Пешую экскурсию «Аллеями старого города» проведет Псковский музей-заповедник 6 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

«В это воскресенье приглашаем любителей истории родного края на неспешную прогулку по Пскову. На экскурсии "Аллеями старого города" мы оставим шумные улицы и нырнем в зелень псковских парков – Ботанического, Летнего и Финского. Оттуда крепостная стена выглядит совсем иначе. С петровских бастионов вам откроется красивый вид на исторические кварталы. Затем вас ждут нераскрытые тайны древних башен. Прогулка завершится у Гремячей башни – самой таинственной из всех», - сообщили в музее.

Напомним, экскурсия стартует 6 сентября, в воскресенье, в 14:00 у главного здания Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7. Телефон для записи: +78112331603.

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