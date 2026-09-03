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За лучшие фотографии с псковского фестиваля «Территория детства» раздадут призы

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Фотоконкурс «Территория детства в кадре» пройдёт в рамках фестиваля дополнительного образования «Территория детства» для детей и их родителей в Пскове 5 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре. Участником может стать любой гость праздника независимо от возраста.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Для участия необходимо прийти на фестиваль, сделать один снимок на территории мероприятия и опубликовать его на личной странице в сети «ВКонтакте» с хештегом #ТерриторияДетстваВКадре. Профиль должен быть открыт, чтобы организаторы смогли увидеть публикацию. Также необходимо заполнить регистрационную форму на сайте МЦ – это позволит избежать возможных технических неполадок, которые могут возникнуть в социальной сети.

Принимаются только фотографии, сделанные лично авторами 5 сентября с 12:00 до 23:59. Запечатлеть можно семью и друзей на фоне праздника, мастер-классы, спортивные активности и другие моменты мероприятия.

Жюри оценит оригинальность сюжета, эмоции и качество снимков. Трое победителей получат дипломы и памятные призы от спонсора – федеральной сети магазинов «КанцПарк».

Итоги конкурса будут подведены до 11 сентября.

Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» стартует 5 сентября в 12:00 в Финском парке и парке Строителей. 

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