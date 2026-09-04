 
Культура

На интерактивную экскурсию «Геометрия и фигуры в искусстве» приглашают псковичей

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Интерактивная экскурсия для детей и взрослых «Геометрия и фигуры в искусстве» пройдет в Картинной галерее Псковского музея-заповедника 19 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Участники познакомятся с ключевыми понятиями изобразительного искусства: законами перспективы, принципами построения композиции и особенностями академической живописи. На примере картин из фондов музея специалист художественного отдела расскажет, как строится живописное произведение, каким образом композиция задаёт визуальный и смысловой строй картины, а также раскроет различия между предметной и абстрактной живописью.

Интерактивный формат позволит наглядно проследить влияние художественных приемов на зрительское восприятие. Программа завершится занятием: каждый гость сможет создать собственную аппликацию из геометрических фигур, применив полученные теоретические знания на практике.

Программа начнется 19 сентября в 15:00 в Картинной галерее Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7). 

Запись по телефону: +78112331603. Возрастное ограничение: 12+. Количество мест ограничено. 

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