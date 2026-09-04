От пегаса до «непонятных уродцев»: как менялись муралы Пскова 

В Псковской области запустят ежегодный конкурс по созданию муралов. Об этом в конце августа сообщил губернатор Михаил Ведерников. Если раньше большие росписи на стенах домов создавали в основном в Пскове, то теперь они появятся и в райцентрах. На первый взгляд, новость хорошая: улицы небольших городов и поселков получат шанс преобразиться, а у художников появится возможность реализовать свои идеи. Но стоит ли радоваться раньше времени? В Пскове муралов за последние годы появилось немало, и далеко не все из них понравились горожанам и экспертам. К качеству исполнения части работ возникли вопросы, а вокруг некоторых из них разгорелись жаркие дискуссии. Чтобы понять, каким может оказаться новый этап развития муралов в регионе, Псковская Лента Новостей решила оглянуться на псковские стены и вспомнить, какие росписи уже успели на них появиться.

Фото: Анна Тягунова

Новые муралы в райцентрах Псковской области начнут появляться уже в следующем году. Подготовка к ежегодному конкурсу по их созданию стартует этой осенью, а начиная с 2027 года на реализацию проекта планируют ежегодно выделять по пять миллионов рублей. Конкурс будет проходить в два этапа. Сначала рабочая группа выберет 10 территорий из предложенных муниципалитетами. При этом будущие росписи должны будут отражать историю, культуру, значимые события и особенности конкретного места. Затем художникам и всем желающим предложат разработать эскизы. Лучшие работы станут основой для новых муралов.

В качестве примера уже реализованного проекта губернатор привел роспись с изображением Самуила Маршака, которая появилась в прошлом году в Дно. Сюжет был выбран жителями дома в ходе голосования и появился именно здесь неслучайно – на этом изображении поэт вместе с девочкой читает стихотворение «Багаж», в котором есть упоминание города. Инициатором создания мурала выступила Марина Карпова, занимавшая тогда пост заместителя главы района, а реализовали идею на средства гранта, выигранного в областном конкурсе проектов ТОС.

Фото: Михаил Ведерников / Мах

«Конечно, сама эта идея была подсмотрена у других городов нашей страны. Мы искали пространство, где существует большая пропускная способность, ходит много детей, есть точка общественного притяжения [рядом находятся школа, общежитие железнодорожного техникума и стадион - прим. ред.]. И, конечно, мы вспомнили историю о том, что у нас на станции большой железнодорожный узел, здесь останавливались многие знаменитые люди. В том числе у нас останавливался Самуил Яковлевич Маршак, и после этого он написал стихотворение с упоминанием станции Дно. Мы заинтересовались этой историей, выбирали из нескольких эскизов, и, на наш взгляд, данный эскиз был самым лучшим. Конечно, мы помогали исполнителям, сталкивались с определенными проблемами, но всем миром мы добились того, что у нас появился этот мурал», – рассказывает глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков.

Первые ласточки

История псковских муралов началась задолго до нынешнего конкурса. Первый из них появился в городе еще в начале 2000-х – им стало большое изображение пегаса на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной. Создал его художник и дизайнер Игорь Черкасов, которому захотелось поэкспериментировать и сделать большую роспись на стене. Чтобы получить финансирование на воплощение своей идеи, ему пришлось подвести под свою работу рекламную концепцию. Заказчиком мурала стал владелец компании, торговавшей автомобилями, и изначально на нем была надпись, призывавшая их покупать. Впоследствии ее закрасили, а роспись с крылатым конем утратила рекламный посыл и стала настоящим украшением Завеличья. Она оказалась настолько узнаваемой, что со временем у здания появилось неофициальное название – «дом с пегасом». Фраза прижилась и стала вполне понятным псковским ориентиром.

Фото: Анна Тягунова

Следующий знаковый мурал появился в Пскове только в 2017 году. Тогда на опорах Ольгинского моста рядом с кремлем нарисовали большое яркое граффити с Сергеем Довлатовым и цитатами из его произведений. Создали его специально к масштабному фестивалю «Заповедник», который был посвящен творчеству писателя и открытие которого в тот год проходил на набережной Великой. Автором стала известная художница Катя Красная, на тот момент жившая в Санкт-Петербурге. Новый мурал псковичи приняли довольно тепло. Особенно им полюбилась надпись «Не надо быть как все, потому что мы и есть как все» – ее нередко можно было встретить на снимках в соцсетях.

Фото: Анна Тягунова

Начало бума

До начала 2020-х годов появление больших настенных росписей в Пскове было скорее единичным явлением. Но на рубеже десятилетий ситуация изменилась – в город пришла настоящая мода на муралы. Тогда же возникли и первые дискуссии о том, нужны ли такие объекты нашим улицам, и, если да, то какими они должны быть.

Одними из первых в череде новых муралов стали изображения с портретом Александра Пушкина и героями романа «Два капитана» Вениамина Каверина, которые нарисовали на Октябрьском проспекте летом 2019 года. Их эскизы значительно отличались от финального результата. Первоначальные варианты вызвали волну критики со стороны художников и градозащитников. Эскизы сочли слишком яркими и недостаточно качественными, после чего их пришлось доработать: изображения упростили, а цветовую гамму сделали более сдержанной.

Со временем критика утихла, и арт-объекты стали привычной частью Октябрьского проспекта. Художница и стрит-артер Эльмира Ярудова назвала мурал по мотивам «Двух капитанов» одним из лучших в городе на данный момент. Она отметила его «неброскость» – по ее мнению, в данном случае это большой плюс.

Тем же летом в Пскове появилась большая роспись на кинотеатре «Смена» – и вот она сразу же вызвала в основном положительную реакцию. На фасаде изобразили панораму древнего Пскова с иконы «Явление Богородицы старцу Дорофею». Автором выступил Игорь Черкасов – тот самый, что около 20 лет назад нарисовал первый псковский мурал с пегасом. Художник, преподаватель Детской школы искусств Дмитрий Яблочкин очень тепло отозвался об этой работе – он назвал ее «спокойной» и «приличной». «Вот что-то такое смотрится вполне органично. Оно не мешает, не уродует здание, выдержано в определенных рамках», – считает он.

Фото: Анна Тягунова

Примерно в то же время в городе начали появляться различные муралы патриотического содержания. Так, на улице Шестака настенную роспись посвятили воинам-разведчикам, на улице Генерала Маргелова – подвигу 6-й роты, на Рижском проспекте – сотрудникам МЧС и Знамени Победы. Здесь к качеству работ снова возникли вопросы. Эксперты отмечали и неудачное художественное исполнение, и банальные ошибки – на одном из муралов исторические названия Печор и Пыталово были написаны неправильно. В целом эти изображения напоминают скорее агитационные плакаты, чем продуманные произведения уличного искусства.

Свежий взгляд

По-настоящему знаковым для псковского стрит-арта стал 2020 год. Тогда в городе прошел фестиваль «Плеск», в результате которого в разных частях Пскова появилось 11 новых муралов. На этот раз городские власти решили посоветоваться с жителями и запустили народное голосование. В конкурсе приняли участие не только местные художники, но и стрит-артеры из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и Чебоксар – всего 26 человек. Изображения, набравшие больше всего голосов, нанесли на технические постройки в городских дворах. Так в серых панельных районах появились яркие точки притяжения. Был на фестивале и специально приглашенный гость – всемирно известный граффити-художник Константин Zmogk из Москвы. На фасаде дома 135 по улице Ипподромная он изобразил Александра Невского в собственном авторском видении – князь здесь напоминает скорее киборга, чем живого человека.

Муралы, созданные в Пскове в рамках «Плеска», выгодно отличались от большей части росписей, что создавали в городе ранее. Они выглядели ярко, современно и свежо, а главное – действительно воспринимались как произведения уличного искусства. При этом к качеству их исполнения вопросов практически не возникало. Среди появившихся тогда работ Эльмира Ярудова особенно выделила Александра Невского на Ипподромной и мурал «Яркий город» рядом с домом 21 по Инженерной улице – художнице эти росписи нравятся за их абстрактность.

Фото: Анна Тягунова, Елизавета Левадная

Галерея под открытым небом

В 2022 году городские власти выступили с новой инициативой по части муралов – было принято решение украсить р