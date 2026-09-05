Псковичам рассказали, как раскопки древнего поселения Горожане позволили уточнить маршрут из варяг в греки

Читатели псковской Василёвки узнали, как раскопки древнего поселения Горожане позволили уточнить маршрут из варяг в греки и подтвердили многовековые вкусовые предпочтения псковичей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Лекцию о результатах археологических исследований торгово-ремесленного поселения эпохи викингов Горожане в Новосокольническом муниципальном округе послушали читатели Историко-краеведческой библиотеки Пскова имени И. И. Василёва.

Руководитель Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов рассказал им, с чего 10 лет назад началось изучение этого интереснейшего археологического объекта и что в итоге удалось выяснить о том, как складывалась история этого древнего поселения, о его топографии и о занятиях его жителей.

И как раскопки в поселении Горожане позволили учёным переосмыслить некоторые устоявшиеся представления о системе торговых коммуникаций на Северо-Западе Руси в период формирования Древнерусского государства.

Собравшиеся в Василёвке также узнали, что общего у современных жителей Псковской области с теми, кто жил на этих землях десять веков назад.

Оказывается, рацион. Древние славяне, жившие в наших краях, питались в основном свининой. Судя по найденным в Горожанах костям, они почти не занимались охотой, а если и охотились, то разве что на мелких животных, вроде зайцев. А кормились тем, что разводили свиней (главным образом) и коз, а может быть, овец (поскольку отличить кости овец от костей коз спустя столько веков невозможно).

История раскопок в поселении Горожане рядом с одноимённой деревней началась с чёрных копателей, которые, по словам Александра Михайлова, в 2014 и 2015 годах «резвились» на свежевспаханном картофельном поле, «как грачи», выискивая с помощью металлоискателей ценные артефакты. И за два года насобирали там более 1100 предметов старины.

Когда эта коллекция попала в руки учёных, они не могли поверить, что это всё найдено в одном месте. После вмешательства государства все эти находки были переданы в фонд Псковского музея-заповедника и теперь изучаются специалистами.

Систематически копать возле деревни Горожане археологи начали в 2016 году. Они выяснили, что люди поселились в этом месте в конце IX века, если не раньше. Что по тем временам это было большое поселение – человек 150-200. И что были жили там ремесленники: кузнецы, ювелиры, косторезы.

Учёные откопали «металлический пояс» поселения Горожане и по металлическим шлакам, по находкам вроде основания плавильного горна, выяснили, что тамошние древние металлурги не просто добывали железо из болотной дубовицы, а были весьма «прошаренными в химии» людьми и умели отливать железо с разными примесями в зависимости от своих целей и задач. Например, умели смешивать железо с марганцем, чтобы выплавлять сталь.

Они жили во времена викингов, но были славянами, о чём свидетельствуют женские украшения – а именно, височные кольца. Хотя при этом создавали из металла рельефные накладки для фибул в виде фантастических животных, похожих то ли на чебурашек, то ли на добби, как шутят археологи.

С помощью радиоуглеродного анализа учёные узнали, что один из больших пожаров случился в этом древнем поселении в начале XI века и что загорелось оно в результате внешнего воздействия – нападения. Они предположили, что это может быть связано с событиями 1021 года, когда полоцкий князь Брячислав Изяславич захватил и разграбил Новгород, а на обратном пути был настигнут у реки Судомы войском Ярослава Мудрого и сам потерпел поражение.

В том пожаре погибла женщина, останки которой археологи нашли и переправили в Москву, потому что теперь у неё возьмут ДНК и попробуют реконструировать её внешность.

А ещё археологи откопали в Горожанах «капсулу времени» – яму, которая была вырыта в конце X века с неизвестными целями и которую потом на протяжении долгих лет использовали как помойку, скидывая туда всё ненужное. Например, остатки ювелирной мастерской.

В этой же яме были найдены останки новорождённого младенца и, например, скелет лошади. А самое главное, что в ней оказались законсервированы культурные слои, потревоженные в других местах многолетней глубокой вспашкой, что позволило более точно восстановить историю поселения Горожане.

Кроме того, археологи откопали в Горожанах остатки кремации знатного мужчины с фрагментами его одежды, которые хоть и обуглились, оказались доступны для изучения.

Одна из самых интересных находок – колодец. По словам Александра Михайлова, это, возможно, первый известный на сегодня на Северо-Западе Росси колодец X века. Ведь людям того времени не нужны были колодцы – они прекрасно обходились в быту водой из рек и ручьёв.

Для чего был выкопан этот колодец, можно только догадываться, ведь от него до реки всего 20 метров. Одна из версий – это древнее ремесленное поселение хотели сделать военной крепостью. Правда, те, кто копали тот колодец, воды так и не нашли.

Поскольку поселение это находилось на торговом пути и его жители занимались ремесленничеством, археологи обнаружили много монет. В том числе фальшивый дирхем. Точнее, половинку от него. Александр Михайлов отметил, что найдена была эта половинка на самом краю поселения – у обрыва. Возможно, владелец этой монеты обнаружил фальшивку и выкинул её. Или избавился от неё, чтобы его не обвиняли в том, что он нечист на руку.

А самое главное, что раскопки в Горожанах позволили учёным по-иному взглянуть на историю торговли в Древней Руси. Ведь это поселение находится вдали от водных магистралей, по которым, как раньше считалось, шли основные товарные потоки из варяг в греки. Вероятно, путь этот (из варяг в греки) был не только речным, но и сухопутным. И по зимнику торговцы передвигались на санях через древнее поселение, обнаруженное десять лет назад недалеко от Новосокольников. Тем более, что путь этот позже продублировали ямские станции и он во многом совпадает с картой кладов, которые были впоследствии найдены в тех краях.

«Благодаря этому картофельному полю мы не то, чтобы переписали историю Древней Руси, но по крайней мере скорректировали наши представления о пути из варяг в греки», - подытожил Александр Михайлов.

Он также сказал, что примерно месяц назад в Дании на одном научном конгрессе был представлен доклад, посвящённый древнему поселению Горожане в Псковской области.



