 
Культура

В Доме культуры в Пыталово появится современный кинозал при поддержке «Фонда кино»

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Дом культуры в городе Пыталово вошел в число победителей конкурса «Фонда кино». Кинозал ДК станет новым центром кинопоказа, в который будут поступать новинки отечественного кинопроката одновременно с кинотеатрами крупных городов. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Фонд кино» подвел итоги очередного конкурсного отбора, направленного на развитие киносети в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек. Всего победителей — 141 по всей стране, в том числе и одно учреждение культуры из всей Псковской области.

«Фонд кино» окажет поддержку учреждению для оснащения зала мультимедийным оборудованием. По условиям программы Фонда кино, не менее 50% сеансов должны быть отведены под российские фильмы. А это шанс активнее знакомить зрителей с современным отечественным кинематографом.

«Для Пыталово — это не просто техническое обновление: это создание полноценного культурного центра, где кино станет частью повседневной жизни, инструментом просвещения и объединения жителей. Большой экран и качественный звук — фильмы будут как в лучших кинотеатрах», — заключила Вера Кондратьева.

 

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Пресс-портреты

Кондратьева Вера Михайловна

Кондратьева Вера Михайловна

Глава Пыталовского муниципального округа.

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