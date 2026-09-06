В Доме культуры в Пыталово появится современный кинозал при поддержке «Фонда кино»

Дом культуры в городе Пыталово вошел в число победителей конкурса «Фонда кино». Кинозал ДК станет новым центром кинопоказа, в который будут поступать новинки отечественного кинопроката одновременно с кинотеатрами крупных городов. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своем канале в мессенджере Мах.

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«Фонд кино» подвел итоги очередного конкурсного отбора, направленного на развитие киносети в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек. Всего победителей — 141 по всей стране, в том числе и одно учреждение культуры из всей Псковской области.

«Фонд кино» окажет поддержку учреждению для оснащения зала мультимедийным оборудованием. По условиям программы Фонда кино, не менее 50% сеансов должны быть отведены под российские фильмы. А это шанс активнее знакомить зрителей с современным отечественным кинематографом.