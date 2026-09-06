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Лекцию «Мудрость псковской сцены: Николай Колиберский – театральный критик» прочитают 11 сентября

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Филолог Александр Егоров прочитает лекцию «Мудрость псковской сцены: Николай Колиберский – театральный критик» в Центральной городской библиотеке имени Юрия Тынянова в Пскове 11 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке. Начало в 17:00.

Фото: Роман Петин

Николай Колиберский преподавал русскую словесность и регулярно посещал Псковский театр драмы до своей смерти в 1981 году. Он родился на девять лет раньше открытия Народного дома имени Пушкина. Писатели Вениамин Каверин, Евгений Нечаев и Андрей Дмитриев сделали Колиберского персонажем своих романов, а исследователи написали о нем десятки мемуаров.

Филолог Александр Егоров, хранитель личного фонда Колиберского в Древлехранилище Псковского музея-заповедника, изучил все публикации о педагоге. Он обнаружил, что авторы этих материалов обошли вниманием деятельность Колиберского как театрального критика. Учитель не только посещал зрительный зал, но и публиковал глубокие рецензии на постановки в крупных газетах. Он уделял внимание всем деталям спектакля, включая выбор ткани на реквизитном столе.

На лекции Александр Егоров ответит на ряд вопросов. Он объяснит, почему человек, известный своей добротой, публиковал разгромные рецензии, откуда он черпал интерес к театру и почему он называл псковскую сцену «мудрой» и считал ум главным достоинством Театра имени Пушкина.

Николай Колиберский вдохновил других гуманитариев писать рецензии о спектаклях Псковского театра драмы. Например, лингвист Софья Глускина также публиковала такие материалы. Александр Егоров первым выявил общие черты в стиле рецензий Колиберского и Глускиной. Организаторы посвятили это мероприятие 120-летию Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина.

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