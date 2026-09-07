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Познакомиться с историей завода «Псковский гончар» можно будет на выставке

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Выставка «Псковский гончар. Живые традиции» к 55-летию завода откроется в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова 10 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«В этом году в нашем городе отмечается знаменательная дата — 55 лет с момента основания завода "Псковский гончар". Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова присоединяется к поздравлениям и приглашает всех желающих познакомиться с историей и работой предприятия», - говорится в анонсе.

Открытие выставки состоится в 13.00 в актовом зале. В экспозиции представят лучшие изделия завода — традиционную керамику, посуду, декоративные предметы и авторские работы.

«Каждый экспонат — это не только предмет быта, но и произведение декоративно прикладного искусства, в котором живет преемственность традиций и поиск новых форм», - уточнили в библиотеке.

Дополнит выставку подборка статей из газет разных лет из фонда библиотеки об истории завода, открытии первого магазина. 

«Завод "Псковский гончар" — производство, где бережно хранят и развивают местные художественные традиции древнейшего псковского гончарного ремесла, которому уже больше 300 лет», - подчеркнули в библиотеке.

Выставка будет работать до 11 октября.

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