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Псковская библиотека собирает вопросы для нового сезона Клуба знатоков литературы

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Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова приглашает всех любителей русской литературы принять участие в создании нового сезона Клуба знатоков литературы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Библиотека собирает интересные, необычные и каверзные вопросы по русской литературе на весь игровой сезон. Вопросы о писателях и поэтах, произведениях и героях, сюжетах, литературных фактах, цитатах, прототипах и неожиданных связях. Особенно приветствуются те, над которыми хочется немного подумать, вспоминать, рассуждать и спорить в поисках правильного ответа.

Первая игра нового сезона пройдет 25 сентября в 18:30. Вопросы участников могут стать частью не только этой игры, но и следующих встреч клуба. Поучаствовать можно, написав письмо на электронную почту: efimova@pskovlib.ru.

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