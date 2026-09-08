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Пианист с мировым именем выступит на концерте в псковской фиармонии

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Пианист с мировым именем Дмитрий Маслеев выступит на концерте «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья», который пройдет в Псковской областной филармонии 9 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы. 

Фото предоставили в Псковской областной филармонии

«Супер-солист» – так радиостанция France Musique представила Дмитрия Маслеева перед его дебютом с Национальным оркестром Франции в начале 2020 года, в котором он исполнил концерт для фортепиано №1 Чайковского.

География его выступлений впечатляет: от Карнеги‑холла в Нью‑Йорке до Парижской филармонии, от фестивалей в Вербье и Люцерне до залов Азии и Южной Америки, уточнили в филармонии. 

Альбом Дмитрия Маслеева, представленный публике во время его сольного выступления в Концертгебау, сразу вошел в чарты Spotify Top Classical 2017 и получил престижную премию немецких критиков. В течение первых шести месяцев с даты релиза аранжировка Маслеева «Элегии» Шостаковича из Балетной сюиты №3 была скачена на iTunes более 43 000 раз. Признанием достижений Дмитрия стало приглашение Роландо Виллазона принять участие в телешоу Stars von Morgen телеканала ARTE, представившего Дмитрия Маслеева как пианиста, которого стоит услышать.

Вход по билетам. Начало завтра в 19:00. Программа посвящена 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и исторической картине Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков». 

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