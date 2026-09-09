Выставку «На рубежах Отечества» в Пскове продлили до конца зимы

Выставка «На рубежах Отечества» будет действовать до 28 февраля 2027 года в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На выставке гости музея могут увидеть фотографии, документы, награды, предметы военной формы, знаки отличия, памятные значки, шевроны, вымпелы, почтовые конверты и другие экспонаты, раскрывающие особенности повседневной службы защитников границы.

Как отметили в музее, особый интерес представляют материалы 1920-1930-х годов: снимки пограничников на берегу реки Великой во время ледохода, экипажа пограничного катера перед выходом на охрану государственной границы, личного состава 1-го отдельного Псковско-Гдовского дивизиона пограничных судов, командиров 11-го Себежского пограничного отряда.

Проект торжественно открылся 22 июня в Главном здании Псковского музея-заповедника и посвящен истории пограничной охраны на Псковской земле, которая на протяжении многих веков была одним из важнейших пограничных регионов России.