Зрители уже покупают билеты на псковский «Добрый рок-2027» — директор фестиваля

Зрители уже покупают билеты на фестиваль живой музыки «Добрый рок-2027» для поддержки независимого проекта после недавней эвакуации. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Изображение здесь и фото далее: группа «Добрый рок / Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

В этом году фестиваль стартовал в Палкинском округе и собрал более тысячи гостей в первый день. В субботу около 12:00 экстренные службы эвакуировали площадку после того, как сотрудники нашли минометный снаряд. Музыканты и зрители покинули территорию, а артисты организовали импровизированный концерт прямо на парковке.

Андрей Семенов предположил, что боеприпас откопали «черные копатели» из земли и бросили его незадолго до начала фестиваля. По его словам, осколочная мина такого калибра поражает лежащие цели в радиусе не менее 25 метров, полностью уничтожает ростовые цели в радиусе 60 метров, а отдельные осколки разлетаются на расстояние до 200–250 метров.

Представители оргкомитета указали на внешние факторы, повлиявшие на ситуацию. Службы ликвидации чрезвычайных ситуаций обезвредили и подорвали боеприпас только спустя десять дней. Команда фестиваля не смогла оперативно перенести площадку на полтора километра от места находки. Отсутствие мобильной связи и угроза дроновой опасности в Псковской области не позволили организаторам своевременно предупредить гостей, направлявшихся на мероприятие, рассказал Андрей Семенов.

Несмотря на форс-мажор, аудитория сохраняет лояльность к проекту. Организаторы подчеркивают, что фестиваль не получает грантовой или бюджетной поддержки и существует исключительно за счет продажи билетов. Зрители оставляют билеты текущего года на память и приобретают новые пропуска на юбилейный фестиваль, который пройдет в 2027 году.

Также музыканты со всей страны ежемесячно будут давать концерты в псковском баре «Нора», чтобы финансово поддержать фестиваль «Добрый рок». Первый сентябрьский концерт «#Добрыйрокжив» пройдёт 25 сентября.

В поддержку движения #Добрыйрокжив в баре «Нора» выступит псковский коллектив с почти 30-летней историей.

Напомним, что организаторы фестиваля «Добрый рок-2027» уже выбрали новую площадку в Палкинском округе и раскрыли подробности программы.

Информационную поддержку фестивалю «Добрый рок» традиционно предоставляют Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM)