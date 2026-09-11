Ввести льготный доступ для местных жителей в музеи и парки региона предложил депутат псковского ЗакСа

Закрепить в региональном законодательстве льготный доступ местных жителей в музеи, парки и памятники природы для стимулирования внутреннего туризма предложил депутат Законодательного Собрания Псковской области, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков. Официальное обращение с такой инициативой он направил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

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Антон Минаков отметил, что сегодня местный житель платит за вход столько же, сколько приезжий турист, и поход в музей или парк всей семьей превращается в ощутимый расход. «Граждане, постоянно проживающие на территории региона и уплачивающие налоги, обладают моральным и юридическим правом на льготный доступ к объектам, которые фактически составляют неотъемлемую часть их среды обитания», - подчеркнул он. Депутат также указал, что высокая стоимость билетов стимулирует жителей отказываться от поездок по родному краю. Этот факт сокращает туристический поток в низкий сезон и снижает загрузку объектов в будние дни.

В своем обращении координатор регионального отделения ЛДПР попросил главу региона проработать возможность внесения соответствующих изменений в законы. ЛДПР предлагает установить право граждан, зарегистрированных в области, на льготное или бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев, парков культуры и выставок. Также партия предлагает закрепить обязанность властей предусматривать меры по обеспечению доступности достопримечательностей в государственных и муниципальных программах. Депутат предложил разработать единый порядок предоставления льгот с использованием социальных карт или электронных сертификатов. Кроме того, инициатива предусматривает возможность заключения соглашений с частными собственниками туристических объектов о предоставлении скидок местным жителям на добровольной основе.

Антон Минаков привел примеры реализации подобных практик в других субъектах. Он отметил, что в Республике Карелия власти создают реестр достопримечательностей со скидками для местных жителей, а в национальном парке «Ладожские шхеры» вход для них бесплатен. В Ленинградской области проект Единой карты петербуржца «Ленинградская» дает привилегии в организациях культуры, включая программу «Активное долголетие» для людей старшего поколения. Также Антон Минаков упомянул опыт Северной Осетии и Башкирии, где жители получают скидки по социальным картам или карте «Мир».

По мнению координатора ЛДПР, предлагаемые изменения обеспечат равный доступ жителей региона к культурному и природному наследию независимо от уровня дохода. Эта мера, по его словам, повысит культурный и образовательный уровень населения и укрепит связь граждан с историей малой родины.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».