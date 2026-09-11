V Военно-музыкальный фестиваль «Михайловский бастион» стартует в семи муниципалитетах Псковской области

V Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» стартует сегодня в семи муниципалитетах Псковской области: в Гдове, Невеле, Палкино, Печорах, Пыталово, Себеже и в Псковском муниципальном округе.

Афиша: губернатор Михаил Ведерников / Мах

Вход – бесплатный. Начало концертов запланировано на 18:30.

А на выходных традиционные гала-концерты пройдут в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Начало 12 и 13 сентября в 20:00. В грандиозном событии примут участие около 400 артистов, а зрителей ждет яркое музыкально-театрализованное шоу, в котором мощь духовых инструментов соединится с историей и традициями.

В этом году традиционно примет участие один из самых узнаваемых оркестров, исполнивший для официальных записей гимн Российской Федерации, - Центральный военный оркестр из Москвы.