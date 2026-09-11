«Барышня-крестьянка» обошла «Ревизора» в гастрольной афише театра Владимира Рецептера в Пушкинском заповеднике

Буквально десять дней осталось до старта традиционных больших гастролей санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, наибольшим спросом у будущих зрителей по состоянию на полдень 11 сентября пользуется пушкинский спектакль «Барышня-крестьянка». Именно этим спектаклем театр Владимира Рецептера открывает свои показы 21 сентября.

Традиционно популярный у школьной аудитории «Ревизор» по комедии Н.В. Гоголя в этой «гонке» пока занимает почётное второе место, а «бронза» — за премьерными «Тремя сёстрами» по А. П. Чехову.

Сцена из спектакля «Барышня-крестьянка». Фото из официального сообщества театра «Пушкинская школа» в социальной сети

Всего же в гастрольную афишу, напомнили в музее, вошло одиннадцать названий, в том числе — две премьеры. Помимо «Трёх сестёр» это спектакль «Медный всадник», в котором, как часто практикуется в театре Рецептера, «уместилось» не одно произведение Пушкина. Одноименная «петербургская» поэма здесь перекликается с «Рославлевым» — неоконченным фрагментом прозы, изначально задуманной как исторический роман об Отечественной войне 1812 года. Автор идеи и режиссёр этого спектакля — Павел Сергиенко.

Важно, что большая часть предложенных для гастролей в «Михайловском» спектаклей — сценическое прочтение произведений из школьной программы по русской литературе. В заповеднике особо подчеркнули, что на гастроли Владимира Рецептера в Святогорье традиционно приезжает много подростков и молодёжи.

С полной гастрольной афишей «Пушкинской школы» можно познакомиться на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».