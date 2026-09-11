 
Культура

«Барышня-крестьянка» обошла «Ревизора» в гастрольной афише театра Владимира Рецептера в Пушкинском заповеднике

0

Буквально десять дней осталось до старта традиционных больших гастролей санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». 

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, наибольшим спросом у будущих зрителей по состоянию на полдень 11 сентября пользуется пушкинский спектакль «Барышня-крестьянка». Именно этим спектаклем театр Владимира Рецептера открывает свои показы 21 сентября.  

Традиционно популярный у школьной аудитории «Ревизор» по комедии Н.В. Гоголя в этой «гонке» пока занимает почётное второе место, а «бронза» — за премьерными «Тремя сёстрами» по А. П. Чехову.  

Сцена из спектакля «Барышня-крестьянка». Фото из официального сообщества театра «Пушкинская школа» в социальной сети

Всего же в гастрольную афишу, напомнили в музее, вошло одиннадцать названий, в том числе — две премьеры. Помимо «Трёх сестёр» это спектакль «Медный всадник», в котором, как часто практикуется в театре Рецептера, «уместилось» не одно произведение Пушкина. Одноименная «петербургская» поэма здесь перекликается с «Рославлевым» — неоконченным фрагментом прозы, изначально задуманной как исторический роман об Отечественной войне 1812 года. Автор идеи и режиссёр этого спектакля — Павел Сергиенко.
Важно, что большая часть предложенных для гастролей в «Михайловском» спектаклей — сценическое прочтение произведений из школьной программы по русской литературе. В заповеднике особо подчеркнули, что на гастроли Владимира Рецептера в Святогорье традиционно приезжает много подростков и молодёжи. 

С полной гастрольной афишей «Пушкинской школы» можно познакомиться на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026