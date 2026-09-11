Ивановский театр кукол покажет в Пскове спектакли о бездомных собаках, блокаде и гусёнке

С 21 по 27 сентября в Псковском областном театре кукол пройдут «Большие гастроли» Ивановского областного театра кукол. В рамках всероссийской программы зрителям покажут три спектакля: «Какого цвета счастье?», «Кукла. Блокадная история» и «Гусёнок», сообщили Псковской Ленте Новостей в Министерстве культуры Российской Федерации.

Фото: Министерство культуры Российской Федерации

«С большим предвкушением мы готовимся к гастролям в Пскове. Это важное событие для всего коллектива: возможность обменяться опытом с коллегами и представить наше творчество новой публике. Сейчас мы сосредоточены на репетициях, чтобы отточить каждую деталь и поделиться дорогими сердцу спектаклями с псковскими зрителям в лучшей форме», – делится эмоциями директор Ивановского театра кукол Сергей Ригерт.

Интересно, что коллектив театра уже приезжал на гастроли в Псковскую область в далеком 1978 году со спектаклем «Сказка о Емеле».

«Какого цвета счастье?»

Жанр: повесть о бездомных собаках

Автор инсценировки: Николай Бабушкин

Режиссёр, художник, музыкальное оформление: Николай Бабушкин

Герои спектакля «Какого цвета счастье?» – бездомные собаки, чья жизнь иногда печальна, но чаще радостна и интересна.

Четвероногие беспризорники» живут по её законам: мечтают, поют на луну, ищут заветную собачью дверку и верят, что когда-нибудь обретут хозяина – Своего Человека. Сейчас у них есть только пустынный Овраг на окраине города – практически живое существо, к которому придет однажды проститься счастливый пёс, когда у того начнется новая жизнь.

Спектакль длится чуть более часа, хотя поводов к размышлениям даёт на многие дни вперёд. Его стоит смотреть всей семьёй, чтобы пробить брешь в собственном привычном цинизме, и вспомнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. А ещё – бездомные собаки очень похожи на людей…

Спектакль поставлен по повести «До свидания, овраг!» Константина Сергиенко.

Актёрский состав:

Чёрный – Владимир Андриевский

Гордый – Сергей Мириев

Головастый – заслуженный артист России Борис Новиков

Такса – Полина Елисеева

Крошка, Ямомото – Татьяна Мириева

Возрастное ограничение: для детей от 6 лет (6+)

Продолжительность: 60 минут



«Кукла. Блокадная история»

Жанр: спектакль-рассказ по произведению Г. Черкашина

Автор инсценировки: Николай Бабушкин

Режиссёр, художник, музыкальное оформление: Николай Бабушкин

Есть книги, которые обязательно должны быть прочтены детьми и родителями просто потому, что без них можно упустить что-то важное, тонкую материю жизненных ценностей.

В основе постановки лежит рассказ Геннадия Черкашина «Кукла». Это одна из немногих книг, доступно и просто рассказывающая ребенку-дошкольнику о Великой Отечественной войне. Пронзительная история о девочке, пережившей блокаду, о её дружной семье, о мужестве одних людей и ничтожестве других. Юные зрители попадают в то время, когда их прадедушки и прабабушки были детьми – в сороковые годы двадцатого века.

Несколько страниц простого детского рассказа превратились в спектакль о том, что такое борьба и страдание, что такое чёрствость сердца, какой бывает человеческая наглость и грубость, как не стать такими. Это понимание особенно необходимо современным детям и взрослым, окруженным комфортом и зачастую не умеющим ценить то, что есть.

Мы привыкли, что детские спектакли заканчиваются счастливо. Однако в жизни не всё случается так, как хотелось бы… И пройти через тяжелые периоды необходимо, ведь всё, что произошло с нашей героиней, вывело её на такой высокий нравственный уровень, что она стала сильнее и мудрее взрослой мамы и поняла то, что некоторым не дано понять до конца жизни.

Тема войны и блокады, тема человечности – очень сложные, но начинать говорить об этом нужно, если мы хотим вырастить думающих людей, способных сострадать. Этот спектакль заставляет работать нашу душу.

Актёрский состав: Почётный работник культуры Ивановской области Наталья Громова, актрисы Мария Цветкова, Полина Елисеева

Возрастное ограничение: от 6 лет (6+)

Продолжительность: 45 минут

«Гусёнок»

Жанр: спектакль-игра

Автор пьесы: Нина Гернет

Режиссёр: лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Наталья Пахомова

Другие создатели спектакля:

художник – Светлана Громова

композитор – Игорь Волков

Всё новое – это хорошо забытое старое. Для наших маленьких зрителей классический ширмовой спектакль по сказке Нины Гернет «Гусёнок». История девочки Алёнки и гусёнка Дорофея, которого так и норовит утащить Лиса. Приходите помогать, без вас Алёнка не справится!

Актёрский состав:

Гусёнок, Ёжик, Крот – Владимир Андриевский

Алёнка – Мария Цветкова

Лиса, Лягушка – Полина Елисеева

Возрастное ограничение: для детей от 3 лет (0+)

День рождения Ивановского областного театра кукол – 8 февраля 1935 года (дата показа основательницей театра Екатериной Пироговой первого спектакля «Таня-революционерка» по рассказу Елены Верейской). Постепенно складывался коллектив, театр стал филиалом ТЮЗа, а в 1940 году обрёл официальную самостоятельность. Долгое время у ивановских кукольников не было своего здания, артисты вынуждены были выступать на выездных площадках. Только в 1987 году театр кукол наконец обрел дом во Дворце Искусств, собравшем под своей крышей три профессиональных театра – музыкальный, драматический и театр кукол.

Эмблема театра – разъезжающие на колесе веселые кукольники. Это и символ странствий, которые выпали на долю труппы за всю ее историю, и символ непрерывного творческого движения – вперед, к новым горизонтам и свершениям.

Начало показов спектакля: