Гала-концерт фестиваля «Михайловский бастион» звучит в Пскове

Гала-концерт V Военно-музыкального фестиваля «Михайловский бастион» проходит сегодня, 12 сентября, на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. В мероприятиях принимают участие около 400 артистов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

В программе — музыкально-театрализованное шоу, объединяющее выступления духовых оркестров, историю и военные традиции.

Фестиваль «Михайловский бастион» проходит в Пскове в пятый раз. Заключительный концерт состоится завтра, 13 сентября, на стадионе «Машиностроитель».

В этом году традиционно в нем принимает участие один из самых узнаваемых оркестров, исполнивший для официальных записей гимн Российской Федерации, - Центральный военный оркестр из Москвы.

Напомним, ранее V Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» прозвучал в семи муниципалитетах Псковской области: в Гдове, Невеле, Палкино, Печорах, Пыталово, Себеже и в Псковском муниципальном округе.