Российский режиссер получил «Серебряного льва» за фильм «Дау»

На 83-м Венецианском кинофестивале раздали награды. Лучшим режиссером жюри под руководством Мэгги Джилленхол назвало Илью Хржановского*, представившим масштабную драму «Дау». Критики в целом благосклонно приняли сам фильм, сравнив его с «Оппенгеймером в стране Советов», называя оригинальным и жизненно важным, потенциальным крупнейшим произведением «нового русского кино».

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«Дау» — биографическая драма о жизни советского физика Льва Ландау, которая вышла в 2018 году. Сценарий основан на мемуарах жены Льва Ландау Конкордии Дробанцевой, опубликованных в 1999 году.

Южнокорейская драма Ли Чхан-дона «Возможная любовь» о двух семьях разного достатка, получила Гран-при. «Я снял этот фильм, чтобы задать вопрос: что может делать кино и что оно должно делать в эпоху, когда исчезает труд и разрываются связи между людьми. Я воспринимаю эту награду как знак продолжать задавать этот вопрос», — сказал режиссер.

«Золотого льва» фестиваля жюри присудило Мэй эль-Туки, женщине-режиссеру и единственной участнице конкурса, где остальные 20 фильмов были сняты мужчинами. Сложно не заподозрить Мэгги Джилленхол в намеренной поддержке картины, учитывая ее высказывания на пресс-конференции открытия 2 сентября.

«Неизвестная женщина» — послевоенная драма о Мари (Матильда Арсель), молодой служанке в Копенгагене, которая собирается выйти замуж за состоятельного вдовца и надеется начать новую жизнь. Ее положение рушится, когда всплывает прошлое: во время немецкой оккупации Мари была связана с немецким солдатом — в стране таких женщин публично унижали и клеймили как коллаборационисток. Фильм превращает ее историю в напряженный триллер о стыде, социальной жестокости и попытке выжить в обществе, которое особенно сурово судит женщин, пишет РБК.

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