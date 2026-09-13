Гастрономический фестиваль «Хоровод дружбы» прошёл в Острове

Гастрономический фестиваль кухни народов России «Хоровод дружбы» прошел на базе спортивного-оздоровительного центра «Юность». Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в своём канале Мах.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров/ канал Мах

«По традиции гости праздника смогли не только поддержать полюбившиеся команды, но и попробовать приготовленные ими блюда. Фестиваль — это место, где переплелись кулинарные традиции и современные гастрономические тренды. Особенно символично, что в этом сезоне фестиваль проходит в Год единства народов России, а кухня – большая часть традиций каждого народа», - отметил глава округа.

Дмитрий Быстров поприветствовал участников фестиваля и отметил, что именно через еду, через общую трапезу люди лучше узнают друг друга, учатся ценить традиции соседа.

«Наш «Хоровод дружбы» — это отражение того, что, когда мы вместе, наша жизнь становится богаче, ярче и вкуснее», - сказал он.

В состав жюри вошли председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля, помощник губернатора, ветеран СВО Михаил Каратыш и депутат Собрания Островского округа Николай Григорьев. Удивить гостей своими кулинарными шедеврами и артистическими талантами на осенний праздник приехали десять команд, в том числе из Невеля и Порхова.

Участники презентовали свои блюда в формате весёлых частушек, сценок, стихов и песен. Блюда приготовили самые разные: салаты, овощные нарезки, фрукты, бутерброды, пироги, блины с разнообразной начинкой. Помимо главного блюда - плова, присутствующие попробовали горячие щи, солянку, копчёную рыбу и многое другое. Иными словами, никто не остался голодным.

По итогам конкурса жюри определило команды-победительницы: третье место заняла команда «Порховские селяночки» (детский сад «Солнышко»), второе место — «Задорушки» из Качановского сельского клуба, а победителем стала команда из Дома спорта и творчества «Русский дух».

«Но мы наградили всех участников, поскольку не было ни одного человека, который бы не старался – все готовили вкусно и выступали задорно! Большое спасибо всем за замечательный праздник!» - заключил Дмитрий Быстров.