В Пскове прошёл спектакль «Пишу кругами», посвящённый Ольге Берггольц

Спектакль «Пишу кругами», посвященном жизни и творчеству Ольги Берггольц, прошёл вчера, 12 сентября, в Псковской областной библиотеке имени Курбатова. Роль ленинградской поэтессы сыграла актриса «Театра на Ланском» (Санкт-Петербург) Юлия Романова, сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени Курбатова/ сообщество ВКонтакте

«Этот спектакль – ода ее памяти, в нем не нет ни одного придуманного нами слова. Мы хотели показать Ольгу Федоровну не только как Музу блокадного города, но и как женщину со всеми ее переживаниями, бытовыми проблемами и сложностями», - рассказал о постановке режиссер Михаил Мигунов.

Ольга Берггольц пережила смерть двух дочерей, двух мужей и сына, который так и не родился, предательство, репрессии, голод, одиночество, алкогольную зависимость, забвение. И, возможно, именно привычка все записывать, спасала ей жизнь в самые трудные моменты. Сценарий был создан на основе стихов и дневниковых записей Ольги Берггольц. В том числе и ее книги «Говорит Ленинград», которая есть в фонде отдела абонемента библиотеки.

Спектакль «Пишу кругами» – дипломант межрегионального театрального фестиваля «Тарарабумбия», а также обладатель специального диплома фестиваля-конкурса моноспектаклей «Я – театр» «За актёрскую исповедальность» в категории «Видеоспектакль. Профессионалы».