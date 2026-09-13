IX фестиваль «Книжная яблоня» пройдёт в Пскове с 23 по 27 сентября

IX литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдёт в Пскове с 23 по 27 сентября. На дни фестиваля город погрузится в атмосферу литературы и творчества. В этом году фестиваль получил грант Президентского фонда культурных инициатив, что позволило пригласить известных писателей, иллюстраторов, музыкантов, актёров, путешественников и научных просветителей. Об этом сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

На фестивале пройдёт очень важное событие – поэт и меценат Сергей Бурыкин, передаст в дар Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва уникальную личную коллекцию артефактов, связанных с Софьей Ковалевской, среди которых редкие книги, винтажные открытки и ценные предметы.

Гостей ждёт традиционная книжная ярмарка с ведущими издательствами, творческие встречи с современными детскими писателями, мастер-классы по иллюстрации, созданию комиксов, мультфильмов, сценической речи и даже китайской каллиграфии. Помимо этого пройдут концерты, просмотры фильмов и интерактивные программы.

Вход на фестиваль свободный.