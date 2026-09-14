В Пскове проходит благотворительный концерт «Заряжай добром» в честь открытия «Добродомика»

Благотворительный концерт «Заряжай добром», приуроченный к открытию благотворительного кафе «Добродомик» проходит в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
С приветственным словом перед гостями выступил депутат Псковской городской Думы, член попечительского совета благотворительного фонда «ДоброДомик» Антон Мороз.
По его словам, организация призвана поддерживать пожилое население не только финансово, но и через оказание комплекса социальных услуг: помощь психологов, содействие в освоении компьютерных технологий, бесплатные бытовые услуги и поддержку малоимущих граждан качественным питанием.
Проект получил президентский грант на реализацию программы на Псковской территории, помещение было выделено администрацией города Пскова, а городские и региональные власти приняли активное участие в создании центра. С 1 октября планируется обеспечить регулярное бесплатное питание для пожилых людей.
Он также добавил, что проект направлен не только на помощь малоимущим, но и на создание среды для социальной коммуникации.
В ходе концерта выступили театр хореографических миниатюр «Молчаливые» под руководством Анастасии Волар, «Шоу Балет Вегас» совместно с Анастасией Плаксий.
Помимо этого, состоялись и награждения: подарок от компании «585 Золотой» вручен руководителю псковского отделения «Добродомика» Юлии Хвесюк, которая сотрудничает с организацией девять лет; награждены наиболее активные гости, готовые стать волонтерами, а также Любовь Теплякова, проработавшая в проекте шесть лет и занявшая должность администратора. Была отмечена и компания «Клен» в лице регионального представителя Татьяны Ермолаевой.
Завершится мероприятие представлением команды «Добродомик» и исполнением гимна организации.
Напомним, благотворительное кафе «ДоброДомик» открылось сегодня в Пскове по адресу: Псков, ул. Петровская, д.28. Каждый будний день с первого октября здесь будут предоставлять бесплатные обеды нуждающимся с 12 до 16 часов.