В Пскове проходит благотворительный концерт «Заряжай добром» в честь открытия «Добродомика»

Благотворительный концерт «Заряжай добром», приуроченный к открытию благотворительного кафе «Добродомик» проходит в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

С приветственным словом перед гостями выступил депутат Псковской городской Думы, член попечительского совета благотворительного фонда «ДоброДомик» Антон Мороз.

«Сегодняшнее мероприятие посвящено очень важному событию для Псковского региона и города Пскова — открытию благотворительного фонда и проекта "Добродомик". Это уже 14-й подобный центр, открывающийся в субъектах Российской Федерации», — начал депутат.

По его словам, организация призвана поддерживать пожилое население не только финансово, но и через оказание комплекса социальных услуг: помощь психологов, содействие в освоении компьютерных технологий, бесплатные бытовые услуги и поддержку малоимущих граждан качественным питанием.

Проект получил президентский грант на реализацию программы на Псковской территории, помещение было выделено администрацией города Пскова, а городские и региональные власти приняли активное участие в создании центра. С 1 октября планируется обеспечить регулярное бесплатное питание для пожилых людей.

«В дальнейшем мы рассчитываем, что этот проект будет расширяться на весь регион. Мы открыты для всех. У нас нет принципиальных возрастных ограничений. Мы ждем каждого, кто готов к общению, новым знакомствам и дружбе», — подчеркнул Антон Мороз.

Он также добавил, что проект направлен не только на помощь малоимущим, но и на создание среды для социальной коммуникации.

«Мы не против, если к нам будут приходить вместе с внуками. У нас работает большая команда волонтеров, активно вовлечена церковь. Как православные люди, мы опираемся на нашу культуру и социальный код нашего общества. Псковская епархия с огромным удовольствием помогает нам в проведении всех мероприятий. Мы все заинтересованы в том, чтобы и молодое поколение приходило сюда, помогало старшим и перенимало их опыт. Этот проект — наша возможность отдать дань уважения людям, которые нас воспитали. Если описывать «Добродомик» в трех словах, то это — доброта, дом и помощь», — резюмировал депутат.

В ходе концерта выступили театр хореографических миниатюр «Молчаливые» под руководством Анастасии Волар, «Шоу Балет Вегас» совместно с Анастасией Плаксий.

Помимо этого, состоялись и награждения: подарок от компании «585 Золотой» вручен руководителю псковского отделения «Добродомика» Юлии Хвесюк, которая сотрудничает с организацией девять лет; награждены наиболее активные гости, готовые стать волонтерами, а также Любовь Теплякова, проработавшая в проекте шесть лет и занявшая должность администратора. Была отмечена и компания «Клен» в лице регионального представителя Татьяны Ермолаевой.

Завершится мероприятие представлением команды «Добродомик» и исполнением гимна организации.

Напомним, благотворительное кафе «ДоброДомик» открылось сегодня в Пскове по адресу: Псков, ул. Петровская, д.28. Каждый будний день с первого октября здесь будут предоставлять бесплатные обеды нуждающимся с 12 до 16 часов.