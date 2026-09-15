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Музей-заповедник представил виртуальную выставку о жизни Ленина в Пскове

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Псковский музей-заповедник представил виртуальную выставку, посвященную жизни революционера Владимира Ленина в Пскове, его публицистической и организационной деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

В Пскове находится Музей-квартира Ленина, который является частью музея-заповедника. Квартира располагается в доходном доме купца П. Чернова на бывшей улице Архангельской (ныне улица Ленина, 3), на третьем этаже в квартире провизора К. В. Лурьи. Здесь в 1900 году Владимир Ульянов снимал комнату.

Сегодня здесь находится экспозиция, посвященная псковскому периоду жизни В. И. Ленина, его деятельности по организации местных социал-демократических кругов и печатных партийных органов. Часть материалов отражает повседневную жизнь и быт псковичей в конце XIX – начале XX века.

Подробный материал и документы можно найти на официальном сайте Псковского музея-заповедника.

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