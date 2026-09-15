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Псковский музей приглашает детей на программу «Карты, звери, чудеса»

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Псковский музей-заповедник приглашает детей отправиться в путешествие в мир природы на культурно-образовательной программе «Карты, звери, чудеса», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Мы рассмотрим старинные карты, узнаем, как учёные и путешественники описывали диковинных зверей и растения из далёких стран, увидим, как художники изображали природу. А в конце каждый участник сможет пофантазировать и создать своё собственное необычное животное – такого точно нет ни в одном зоопарке!» - рассказали в музее.

Программа проводится для организованных детских групп по предварительной записи и в формате сборной (по расписанию).

Ближайшие сборные программы: 19 и 20 сентября в 15:00. Место проведения: Двор Постникова (улица О. Кошевого, 2).

Рекомендуемый возраст детей: от 6 лет. 

Телефон для записи: +78112292259, +78112292260.

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