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Музей истории Печор представил коллекцию школьных учебников рубежа XIX–XX веков

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Музей истории города Печоры представил коллекцию старых школьных книг в рамках проекта «Выставка одного предмета», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Архивы музея хранят свидетельства рубежа XIX–XX веков: сборники арифметических задач 1913 года, хрестоматию по русской словесности В. Сиповского и пособия по естествознанию. Книги содержат карандашные пометки учеников, которые учились по ним более ста лет назад.

В указанный период учебная книга превратилась в продуманный инструмент развития ученика. Авторы предлагали учащимся не просто заучивать факты, а учиться мыслить. На смену механическому повторению пришли творческие задания и аналитические вопросы.

Учебники того времени улучшили удобство использования: словари, указатели и четкая структура помогали ученикам быстрее осваивать материал и самостоятельно работать с информацией. Издатели добавили в книги качественные иллюстрации, карты и чертежи, что сделало процесс обучения более наглядным.

 

В то время учителя выбирали пособия из множества вариантов, и каждое пособие имело гриф министерства народного просвещения, подтверждающий качество материала. Авторы создали форматы «рассыпных» учебников – конструкторов из тетрадей, которые позволяли гибко выстраивать программу. Издатели ориентировали многие из этих книг не только на класс, но и на домашнее семейное чтение, что подчеркивало стремление общества к всеобщему просвещению.

«Эти пожелтевшие страницы – не просто экспонаты за стеклом, это фундамент, на котором выросла вся наша педагогическая система, и живая история того, как менялось представление о знаниях», - добавили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
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