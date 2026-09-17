Петербургские музыканты исполнят шедевры от Баха до Рахманинова в католическом храме Пскова

Петербуржские музыканты исполнят шедевры от Баха до Рахманинова для псковичей. Концерт ансамблевой музыки из цикла «Магия струн и дыхание труб» состоится в воскресенье, 20 сентября, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: свящ. Сергей Альхименок

настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в г. Пскове

На концерте выступят музыканты: органистка, выпускница кафедры «Специального фортепиано» Нижегородской Государственной Консерватории имени Глинки и Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, концертмейстер в классе кларнета Детской школы искусств имени Свиридова Виталия Котова. Домристка, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова по классу «Домры», преподаватель класса «Домры» и «Оркестра народных инструментов» во Дворце детского творчества Петроградского района, дирижёр детского музыкального коллектива «Апрель» Лариса Минякова.

В программе концерта прозвучат музыкальные произведения XVII-XXI веков: Иоганна Себастьяна Баха, Доменико Скарлатти, Шарля Франсуа Гуно, Луи Виктора Жюля Вьерна, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Марселя Дюпре, Витторио Монти, Александра Цыганкова и Вячеслава Круглова.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до мероприятия. Концерт рекомендован для слушателей старше десяти лет. Продолжительность составляет 70 минут без антракта. Перед концертом прозвучит художественное слово.

По вопросам можно обратиться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32; +7 (911) 209-59-53.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви расположен по адресу: Псков, ул. Плехановский Посад, 64.