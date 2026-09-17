В дни голосования на выборах в Локнянском округе дадут концерты

18, 19 и 20 сентября, в дни голосования на выборах, жителей Локнянского муниципального округа ждут любимые песни. Творческие коллективы подготовили концертные программы сразу в нескольких населенных пунктах, сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в Мах.
Изображение: Иван Белугин / Мах
18 сентября народный коллектив — вокальный дуэт «Нет проблем» (Ирина Ульяненок и Софья Артемьева) приедут с программой «Песни для души»:
- 11:00 — Башово, у здания администрации волости;
- 12:30 — Крестилово, у здания администрации волости;
- 15:00 — Михайлов Погост.
19 сентября артисты ждут зрителей:
- 12:00 — в Подберезье, у здания администрации волости;
- 14:00 — в Гоголево, в сельском Доме культуры.
А 20 сентября в 13:00 гостей встретят в Локне на площадке возле Культурно-досугового центра. Для жителей выступят «Нет проблем», «Отрада», «Домисольки» и Локнянский хор русской песни.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания пройдут 18-20 сентября.