 
Культура

В дни голосования на выборах в Локнянском округе дадут концерты

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18, 19 и 20 сентября, в дни голосования на выборах, жителей Локнянского муниципального округа ждут любимые песни. Творческие коллективы подготовили концертные программы сразу в нескольких населенных пунктах, сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в Мах.

Изображение: Иван Белугин / Мах

18 сентября народный коллектив — вокальный дуэт «Нет проблем» (Ирина Ульяненок и Софья Артемьева) приедут с программой «Песни для души»:

  • 11:00 — Башово, у здания администрации волости;
  • 12:30 — Крестилово, у здания администрации волости;
  • 15:00 — Михайлов Погост.

19 сентября артисты ждут зрителей:

  • 12:00 — в Подберезье, у здания администрации волости;
  • 14:00 — в Гоголево, в сельском Доме культуры.

А 20 сентября в 13:00 гостей встретят в Локне на площадке возле Культурно-досугового центра. Для жителей выступят «Нет проблем», «Отрада», «Домисольки» и Локнянский хор русской песни.

«Приходите всей семьей! Пусть эти сентябрьские дни станут еще одним поводом встретиться, пообщаться с земляками, послушать хорошие песни и просто приятно провести время», — резюмировал Иван Белугин. 

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания пройдут 18-20 сентября. 

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