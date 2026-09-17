Николай Рассадин споёт в Пскове 4 октября

Персональный концерт барда Николая Рассадина, который представит слушателям как проверенные временем композиции, так и новые произведения, состоится в Пскове 4 октября. Об этом сообщил Николай Рассадин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Концерт пройдёт в библиотеке имени Станислава Золотцева, расположенной по адресу: улица Труда, дом 20. Начало в 15:00.

Мероприятие носит название «Я в городе этом однажды возник!». «У меня есть такая песня, называется "Ладошки". Это строчка из песни», — пояснил Николай Рассадин.

По его словам, в программу войдут композиции, которые автор ранее исполнял на разных концертах, а также новые песни. «Мои песни, которые я, конечно же, исполнял на разных концертах, они есть в Сети, их можно найти и у меня на странице. Но прозвучат и новые песни», — рассказал музыкант. Выступление продлится около часа — полутора.

Николай Рассадин отметил, что давно не выходил на сцену перед псковской публикой в формате сольного концерта. «Последнее такое выступление было лет, наверное, пять назад в одной из библиотек. Я давно на псковской публике не выступал», — уточнил он.

Концерт организуют объединение «Псковские барды» в лице Игоря Плохова и Беллы Коваленко.

«Идея, как у каждого автора-исполнителя, одна — донести своё творчество до слушателей. Это не какая-то там пропаганда, не какое-то пропагандистское выступление. Это лирические, философские песни, которые направлены на то, чтобы зритель побольше узнал об авторе. Поэтому это просто диалог автора-исполнителя с его зрителями», — подчеркнул главную идею вечера Николай Рассадин.

Автор пригласил на концерт как давних поклонников своего творчества, так и новых слушателей. «Хочу пригласить всех, кто меня знает, кто знает моё творчество, кому оно нравится, послушать вживую. И пригласить тех, кто не знаком с моим творчеством, чтобы познакомиться. Тому, кто любит авторскую песню, кто любит поэзию, положенную на музыку, будет интересно», — заверил Николай Рассадин.